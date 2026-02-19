TNI: российский ЗРК "Триумф" усилил воздушную оборону Китая и Индии

Зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" продолжает оставаться ключевым элементом российской ПВО, пишет TNI. Его точные ракеты и большая дальность поражения эффективно ограничивают свободу действий авиации противника.

Гаррисон Касс (Harrison Kass)

Хотя С-400 уже не такой передовой, как раньше, он остается эффективной системой противовоздушной обороны и доставляет Украине немало хлопот в ходе продолжающегося конфликта.

С-400 "Триумф" — главный российский зенитно-ракетный комплекс большой дальности. Он предназначен для противодействия самолетам, а также крылатым и баллистическим ракетам и представляет собой не одиночный перехватчик, а комплексную систему противовоздушной обороны, призванную лишить противника превосходства в воздухе на обширных территориях.

Для чего Россия создала систему С-400

Комплекс С-400 разрабатывался концерном "Алмаз-Антей" в качестве преемника устаревающего семейства С-300 и поступил на вооружение России в 2007 году. С-400 задумывался для модернизации советской доктрины эшелонированной противовоздушной обороны и может похвастаться увеличенной дальностью действия, сопровождением и поражением групповой цели и улучшенной разрешающей способностью РЛС.

Функционально С-400 разрабатывался для укрепления основой российской стратегии ограничения и воспрещения доступа и маневра (A2/AD). В состав комплекса С-400 входят: радар обнаружения 91Н6E Big Bird ("Большая птица"), радар поражения 92Н6Е Grave Stone ("Могильный камень"), командно-диспетчерская машина, ряд многоцелевых транспортно-заряжающих пусковых установок. Все они могут дополнительно интегрироваться с системами точечной обороны "Панцирь", батареями С-300 и радарами раннего предупреждения. С-400 работает как одно из звеньев эшелонированной системы противовоздушной обороны и обменивается данными о целеуказании между подразделениями. Кроме того, С-400 может координировать боевые действия в нескольких диапазонах высот.

С-400 может использовать различные типы ракет на различных дальностях. Ракета 40Н6 теоретически обеспечивает точное попадание на дистанции до 400 километров, тогда как семейство 48Н6 увеличивает дальность еще на 250 километров. Дальность действия 9М96Е2 составляет 120 километров, но она оптимизирована для маневрирующих целей, что позволяет российским средствам ПВО использовать их для объектовой обороны.

Система может отслеживать десятки целей и поражать множество из них одновременно. С-400 разрабатывался для противодействия высотным бомбардировщикам, низколетящим крылатым, а также баллистическим ракетам.

Работает ли С-400?

С-400 позволяет России создавать зоны ограничения и воспрещения доступа и маневра. Эти комплексы прикрывают столицу и ключевые города, военные базы и стратегическую инфраструктуру, заставляя противников летать ниже, держаться на большем расстоянии или расходовать высокоточные боеприпасы большой дальности. Практическое значение С-400 заключается в том, что его присутствие меняет маршруты полетов авиации НАТО, а также поощряет использование платформ-невидимок, средств противодействия и радиоэлектронной борьбы.

Сильные стороны С-400 — большая дальность обнаружения, многоуровневые ракетные комплексы, мобильность и эффект психологического сдерживания. Однако система не идеальна, и ее эффективность в реальных условиях зависит от уровня подготовки конкретного расчета.

Экспорт в Китай, Индию и Турцию оказал заметное геополитическое влияние. В Китае С-400 усилил береговую противовоздушную оборону и обеспечивает ограничение и воспрещение доступа и маневра в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. В Индии С-400 развернуты вблизи границ с Китаем и Пакистаном, укрепив многоуровневую оборону, но при этом осложнив отношения с США. А турецкие С-400 даже не были развернуты, но все равно повлекли за собой ответные меры по Закону США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" на фоне опасений по поводу оперативной совместимости с НАТО.

В ходе продолжающегося конфликта на Украине С-400 продемонстрировали, как противовоздушная оборона может формировать боевое пространство.

В стратегическом плане С-400 воплощает в себе возможности российского оборонного экспорта и расширяет влияние России за счет зависимости клиента от военной техники. Система также усложняет планирование военно-воздушным силам Запада, вынуждая противников готовить более дорогостоящие кампании по ее подавлению.

В целом, С-400 — это сложная система ПВО, которая увеличивает глубину обороны. Она не делает воздушное пространство полностью непроницаемым, но повышает для противника издержки проникновения. Стратегическая ценность системы заключается в сдерживании, ограничении и воспрещении доступа и маневра и экспортных продажах, а не в неуязвимости как таковой.

Гаррисон Касс — автор издания The National Interest, специалист по вопросам обороны и национальной безопасности. Адвокат, бывший политический кандидат. Поступал на службу в ВВС США, готовился стать пилотом, однако был отчислен по медицинским показаниям. Пишет на темы военной стратегии, авиации, космоса и глобальной безопасности. Имеет степень доктора Университета штата Орегон и магистра Нью-Йоркского университета