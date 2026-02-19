Украинская компания проведёт испытания ударного FPV-дрона B120W самолётного типа

Источник изображения: topwar.ru

В ближайшие месяцы на Украине пройдут испытания нового ударного беспилотного летательного аппарата B120W. Об этом заявило конструкторско-производственное предприятие «Украинская бронетехника».

Касательно тактико-технических характеристик украинского беспилотника, о них известно, что это FPV-дрон самолетного типа («крыло») с заявленной дальностью полета до 100 километров. БПЛА оснащен украинским двигателем внутреннего сгорания UA2.120. В качестве БЧ предлагается 120-мм мина или 105-мм артиллерийский снаряд.

Мощность двигателя составляет 12 л. с., объем — 120 см3. Максимальная высота полета достигает 1800 метров. Максимальная заявленная скорость — до 130 км/час, крейсерская скорость: 80-90 км/час. Вес беспилотника в снаряженном состоянии достигает 50 кг.

Управление БПЛА осуществляется по радиоканалу и автоматически дублируется через спутниковую связь. Скорее всего, используется Starlink, хотя производитель эту информацию не уточняет.

В заявлении компании «Украинская бронетехника» указано, что беспилотник B120W рассматривается в виде комплекса, где помимо самих ударных дронов также будет наземная станция управления, катапульта и трейлер. В качестве дополнительных опций в перспективе предусматривается возможность установки системы донаведения и использования дрона как ложной цели для перегрузки ПВО.

Гендиректор компании «Украинская бронетехника»:

Для уменьшения веса мины с 16,7 кг до около 14,5 кг с нее снимают хвостовик. Для примера, аналогичный двухмоторный FPV-дрон Darts имеет полезную нагрузку 12-14 кг, но его дальность полета более чем вдвое меньше — 40 км. Это позволит дрону доставлять 3-3, 5 кг взрывчатого вещества на расстояние, на котором работают украинские дроны-камикадзе FP-2, RAM-2x и «Булава».

Информация о сроках запуска в серийное производство и планируемом количестве выпуска БПЛА UB120W отсутствует.

Ранее секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил, что в настоящее время на территории Украины успешно работают около 1000 оборонных производственных компаний. Из них чуть менее половины заняты разработкой, производством и сборкой беспилотных летательных аппаратов различного типа.

Кроме того, инициирован процесс переноса производства БПЛА за рубеж. В ходе поездки на Мюнхенскую конференцию по безопасности Зеленский 13 февраля посетил первое немецко-украинское СП, на котором уже налажено серийное производство ударно-разведывательных беспилотников Linza 3.0. До конца нынешнего года запланирован выпуск 10 000 данных квадрокоптеров для ВСУ.

В ходе посещения производственной площадки СП, Зеленский заявил, что до конца 2026 года всего запланировано открыть в Европе десять совместных предприятий по производству беспилотников для украинской армии.

Одновременно впервые с 2022 года украинские компании начали получать разрешения на экспорт продукции военного назначения собственного производства. Всего уже выдано десять соответствующих лицензий. Комментируя это решение, Умеров заявил, что экспортный потенциал украинского ВПК оценивается в размере около 55 млрд долларов в год.