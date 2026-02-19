Турецкая компания Roketsan намерена организовать совместное с Саудовской Аравией производство ракет

ЦАМТО, 18 февраля. Турецкая Roketsan объявила, что в ходе выставки WDS-2026, проходившей в Эр-Рияде с 8 по 12 февраля, подписала с саудовской госкомпанией SAMI (Saudi Arabian Military Industries) два соглашения в сфере производства ракетного вооружения.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на Roketsan, первое соглашение касается совместного производства крылатых ракет, а второе – продажи и совместного производства противотанковых управляемых ракет (ПТУР). О каких контрено системах вооружения идет речь неизвестно. Компания SAMI не комментирует сообщение.

Можно предположить, что SAMI проявила интерес к производству крылатой ракеты воздушного базирования Cakir, которую в настоящее время разрабатывает Roketsan. По информации разработчика, ракета стартовой массой 275 кг несет боевую часть весом 70 кг и позволяет поражать цели на дальностях до 150 км. Испытания боеприпаса проводились с борта беспилотного летательного аппарата "Акынджи", заказ на поставку которых ранее разместила Саудовская Аравия.

Кроме того, речь может идти о линейке КР воздушного базирования SOM, которая была разработана Научно-исследовательским институтом оборонной промышленности Совета научно-технических исследований Турции (Tubitak-SAGE), но производится компанией Roketsan. Эти ракеты уже интегрированы на борт истребителей F-16 и F-4 ВВС Турции, а также модифицированных Су-25 ВВС Азербайджана.

Компания Roketsan также разрабатывает получившую обозначение Atmaca UM/Kara версию противокорабельной ракеты Atmaca для поражения наземных целей. Для ее пуска использует мобильная наземная пусковая установка. Дальность стрельбы боеприпасом с боевой частью массой 250 кг составит до 280 км.