СВ Бангладеш получили очередную партию китайских легких танков VT-5

ЦАМТО, 18 февраля. Сухопутные войска Бангладеш получили очередную партию китайских легких танков VT-5 (модификация VT-5BD). Ранее в КНР была зафиксирована перевозка данных машин, предназначенных для экспорта.

Первая партия из 44 ед. VT-5 (один танковый полк) была законтрактована в 2019 году и передана заказчику к ноябрю 2022 года. Согласно сообщениям региональных оборонных экспертов и фотоматериалам из порта Чаттограм (февраль 2026 года), прибывшая партия является частью заказа еще на 44 ед. VT-5.

Машины второй партии были замечены на мощностях корпорации NORINCO в стадии финишной окраски в августе 2025 года. Предотгрузочные инспекции бангладешскими техническими специалистами в КНР проходили во второй половине 2025 года. Параллельно с реализацией второго контракта на VT-5BD, зафиксирована подготовка к отгрузке модернизированных основных боевых танков VT-4A1, что указывает на комплексное переоснащение бронетанковых соединений СВ Бангладеш.

Формирование второго полка VT-5BD осуществляется в рамках реализации программы "Forces Goal 2030" и направлено на полную замену устаревших парков "Тип-59" и "Тип-69" в частях, дислоцированных в сложных физико-географических условиях (речные районы на востоке страны).

Платформа VT-5BD разработана для ведения боевых действий в условиях сложного рельефа (заболоченная местность, регионы с развитой речной сетью), где применение основных боевых танков ограничено массогабаритными характеристиками.

Машина оснащена 105-мм нарезным орудием с автоматом заряжания. Комплекс вооружения и СУО позволяют применять современные типы боеприпасов, включая управляемые ракеты. В состав СУО входят тепловизионные прицелы, цифровые системы управления боем и датчики предупреждения о лазерном облучении.

Спецификация для СВ Бангладеш включает установку комплекса активной защиты GL-5 и модульное бронирование с блоками динамической защиты. В оперативной доктрине СВ Бангладеш VT-5BD классифицируется как средство обеспечения мобильной огневой мощи и выполнения разведывательных задач. В ходе тендера китайская платформа опередила предложения K21-105 (Республика Корея) и "Спрут-СД" (РФ).

Бангладеш является первым инозаказчиком данной платформы, что подтверждает статус КНР как ключевого партнера Бангладеш в сфере военно-технического сотрудничества. Как заявлено, программа VT-5BD обеспечивает оптимальный баланс стоимости жизненного цикла и оперативных возможностей в специфических физико-географических условиях региона.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в сентябре 2017 года ВС Бангладеш опубликовали запрос об информации о возможности поставки легких танков весом менее 36 т, вооруженных 105-мм или 125-мм пушкой, спаренным 7,62-мм пулеметом, 12,7-мм пулеметом с возможностью запуска противотанковых ракет.

Контракт на поставку 44 легких танков VT5 для оснащения одного полка Министерство обороны Бангладеш подписало в ноябре 2019 года. В марте 2021 года начальник штаба СВ Бангладеш генерал Азиз Ахмед, не раскрывая детали, подтвердил размещение заказа на поставку легких танков. Поставки начались в апреле 2021 года. В конце ноября 2021 года появилась фотография пары VT5 у завода NORINCO. Их камуфляжная схема соответствовала используемой в ВС Бангладеш.

Как тогда отмечалось, не исключено, что СВ Бангладеш потребуются еще два полка легких танков. Кроме того, по данным The Military Balance 2022, на вооружении СВ Бангладеш остается около 174 танков "Тип-59G", модернизированных при участии Китая, а также 58 танков "Тип-69G".

VT5 представляет собой экспортный вариант разработанного корпорацией NORINCO (China North Industries Corporation) китайского легкого танка ZTQ-15 (также известен как "Тип-15"). Впервые он был продемонстрирован на выставке Zhuhai AirShow China в ноябре 2016 года.

ОБТ имеет традиционную компоновку, экипаж – три человека. Механик-водитель размещен в передней части корпуса, командир – в обитаемой двухместной башне справа, наводчик – слева от него. Боевая масса VT5 – около 36 т, длина – 9,2 м, ширина – 3,3 м, высота по крыше башни – 2,5 м.

Ходовая часть включает по шесть опорных катков на борт с ведущим колесом заднего расположения и натяжным колесом спереди. Корпус и башня цельносварные из стальной катаной гомогенной брони. В состав вооружения входят: 105-мм нарезная пушка с термозащитным кожухом, эжектором и расположенным в кормовой нише башни автоматом заряжания (боекомплект 38 выстрелов), спаренный с ней 7,62-мм пулемет и установленный на башне зенитный 12,7-мм пулемет. В состав боекомплекта входят бронебойный подкалиберный оперенный боеприпас с отделяющимся поддоном (APFSDS), кумулятивный боеприпас, осколочно-фугасный боеприпас и запускаемая через канал ствола ракета с лазерным наведением GP105. Дальность пуска оснащенной тандемной кумулятивной БЧ GP105 – до 5000 м, бронепробиваемость – 650 мм.

Установленный в кормовой части корпуса моторно-трансмиссионный блок включает дизельный двигатель мощностью 1000 л.с., агрегатированный с гидромеханической автоматической трансмиссией. Танк может развивать максимальную скорость 70 км/ч по шоссе, 35-40 км/ч – в условиях бездорожья, запас хода – 450 км.