"ОДК-Сатурн" внедрил роботизированный комплекс для обработки лопаток двигателей

На предприятии "ОДК-Сатурн" ввели в эксплуатацию роботизированный комплекс для адаптивной шлифовки крупногабаритных лопаток газотурбинных двигателей. Как уточнили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации, комплекс разработан совместно с Рыбинским государственным авиационным техническим университетом имени П.А. Соловьёва (РГАТУ).

Комплекс выполняет несколько операций: шлифовку, мойку и контроль профиля лопаток с применением бесконтактной оптической системы. Новое оборудование позволяет сократить общий цикл обработки лопаток в 1,5–2 раза.

Роботизированный комплекс для обработки лопаток двигателей ОДК

В пресс-службе ОДК подчеркнули, что задачи оператора сводятся к минимуму: он загружает изделие в систему хранения, выбирает шаблон последовательности операций и передаёт готовую продукцию на проверку соответствия документации.

Главный инженер "ОДК-Сатурн" Игорь Ильин отметил, что полученные наработки будут использованы в дальнейших проектах по автоматизации и роботизации производства.

Проект реализован в рамках соглашения Минобрнауки России с "ОДК-Сатурн" и включает проектирование комплекса, подготовку площадей, приобретение и монтаж оборудования, а также отработку программных алгоритмов.

Реализация проекта обеспечивает повышение качества учебного процесса РГАТУ и расширение участия молодых учёных университета в научно-исследовательской работе.

