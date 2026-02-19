Саудовская Аравия намерена организовать производство артиллерийских систем

ЦАМТО, 18 февраля. Генеральное управление военной промышленности Саудовской Аравии (GAMI) объявило о подписании в рамках выставки WDS-2026 с KNDS рамочного соглашения по созданию подразделения для производства французских артсистем калибра 155 и 105 мм.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, сообщение сопровождала фотография подписывающего соглашение главного исполнительного директора французского подразделения франко-немецкого концерна KNDS – KNDS France – Николя Грульта.

Подразделение KNDS France разработало и в настоящее время производит 155-мм колесную самоходную гаубицу CAESAR, принятую на вооружение Национальной гвардии Саудовской Аравии, а также 105-мм буксируемую гаубицу LG1, которая состоит на вооружении Военно-морских сил Саудовской Аравии.

По мнению издания Jane's, в случае реализации соглашения, наиболее вероятно, что созданное подразделение будет выпускать комплектующие и запасные части для уже находящихся на вооружении гаубиц, а не новые орудия.