Началась поставка ББМ "Страйкер" ВС Болгарии

425
0
0
Источник изображения: Фото: gdls.com

ЦАМТО, 18 февраля. Минобороны Болгарии объявило о начале поставок заказанных в США в рамках модернизации Сухопутных войск страны новых боевых бронированных машин "Страйкер".

Первые пять бронемашин "Страйкер" прибыли 14 февраля морским транспортом в порт Бургаса. В соответствии с условиями соглашения о промышленном сотрудничестве, теперь они будут доставлены на предприятие TEREM-Ivaylo в Велико Тырново для завершающей сборки и последующей передачи 61-й механизированной бригаде.

Одновременно в Болгарию были доставлены 8 ББМ "Страйкер", предоставленных властями США бесплатно для обучения личного состава 61-й механизированной бригады, вспомогательные машины, а также имущество по контракту на поставку истребителей F-16.

Как сообщал ЦАМТО, Госдепартамент США в сентябре 2023 года одобрил потенциальную поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) 183 бронемашин "Страйкер" с колесной формулой 8x8. Как было заявлено, полная стоимость продажи может составить 1,5 млрд. долл. Генеральным подрядчиком поставки выступает компания General Dynamics Land Systems.

Межправительственное соглашение (LOA) на закупку ББМ "Страйкер" было подписано 17 ноября 2023 года. Стоимость договора BU-B-UCP "Закупка боевых машин "Страйкер" составила 1,208 млрд. долл. Контракт предусматривает приобретение в рамках программы FMS 198 ед. техники, включая 183 боевые и 15 вспомогательных машин. Поставка должна быть выполнена в течение 36 месяцев с момента заключения контракта с СВ США – ориентировочно в первом квартале 2028 года. Основная часть техники поступит на вооружение в течение 2026-2027 гг. из расчета десять машин в месяц.

Проект предполагает промышленное сотрудничество, трансфер технологий и создание на базе TEREM Holding EAD в Болгарии мощностей для сборки и ремонта ББМ "Страйкер".

Как сообщалось, производство первых ББМ "Страйкер" для ВС Болгарии началось на предприятии General Dynamics Land Systems в США в августе 2025 года.

Завершающая сборка техники будет осуществляться на предприятии болгарской компании TEREM-Ivaylo в Велико-Тырново. После выполнения сборки ББМ на заводе и необходимых испытаний ББМ будут поступать на вооружение 61-й механизированной бригады СВ Болгарии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
США
Продукция
F-16
Stryker
Компании
EAD
General Dynamics
