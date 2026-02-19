Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана

Источник изображения: topwar.ru

Накануне в Женеве, как известно, прошли переговоры ещё и в формате США-Иран. После переговоров по «иранской проблематике» появились комментарии о том, что Иран готов вывезти обогащённый уран в третью страну. И в качестве наиболее вероятной страны называется Россия. Вывоз обогащённого ядерного топлива должен осуществляться, как сообщается, «под контролем МАГАТЭ».

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал предварительные договорённости с США «многообещающими».

Вот только вся проблема в том, что этих «многообещающих» договорённостей у Ирана с теми же США было немало. Одна из них – всеобъемлющий договор, из которого США первыми и вышли. Поэтому в самом Иране многие эксперты, комментируя новые переговоры, говорят о том, что нет никаких гарантий того, что даже при выполнении всех американских условий США вместе с Израилем не атакуют Исламскую Республику.

Тем временем в Израиле вновь обозначают свои требования, согласно которым «одного лишь» вывоза обогащённого урана мало. Израиль требует от Ирана «попилить» дальнобойные ракеты, ограничившись теми, дальность которых не будет превышать 300 км. Также Израиль, как уже сообщало «Военное обозрение», требует от Тегерана отказаться «от поддержки милитаризированных групп на Ближнем Востоке» - ХАМАС, Хизбалла, йеменские хуситы.

Проще говоря, Израиль хочет свести иранскую «историю» к тому, чтобы в ходе следующих бомбардировок Ирана у того просто не осталось физической возможности «дотянуться» до территории Израиля в военном плане. Сам Израиль, конечно же, ограничивать дальность своих ракет и вывозить обогащённый уран за пределы страны не собирается.

Поэтому проводимые КСИР в Ормузском проливе военные маневры на фоне слов Аббаса Арагчи о «многообещающих» договорённостях, выглядят «подушкой безопасности» со стороны Ирана на тот случай, если США и Израиль вновь попытаются атаковать. В прошлый раз, как известно, Вашингтону вместе с израильскими партнёрами в срочном порядке пришлось останавливать военную операцию в первую очередь в связи с ответным ущербом, который Иран нанёс и Израилю и американским военным базам в регионе. Эксперты тогда отметили, что Иран своими дронами и ракетами во многом «продырявил Железный купол», истощив израильскую систему ПВО-ПРО в целом. Теперь же, если Иран контратакует ещё и в Ормузе, это станет ещё более болезненным ответом для его противников.