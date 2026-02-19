Войти
Российские «Герани» снова удивили противника, став носителями FPV-дронов

Источник изображения: topwar.ru

Российские специалисты продолжают модернизировать дроны-камикадзе «Герань», на этот раз они стали носителями FPV-дронов. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на военного эксперта Сергея «Флэш» Бескрестнова.

Российские «Герани» снова удивили противника, превратившись из простых дронов-камикадзе еще и в носителей FPV-дронов. На украинских ресурсах появилась информация, что в последнее время ВС РФ все чаще стали применять такие усовершенствованные «Шахеды» (так на Украине называют «Герани»). Как утверждает Бескрестнов, это новые угрозы для тыловых районов Украины.

Прошу все экипажи зенитных дронов обращать внимание на возможное наличие FPV на «Шахедах». По сути, речь идет о расширении радиуса применения FPV — а значит, и о новых рисках для тыла.

По данным от противника, российская «Герань» с FPV-дроном была замечена над Сумской областью. Дрон-камикадзе в этом случае выступает не только в качестве носителя, но и ретранслятора сигнала. А это значительно расширяет радиус применения FPV-дронов. К тому же, сбросив груз, «Герань» продолжает выполнять свою непосредственную задачу с поражением назначенных целей.

По данным противника, одна «Герань» может нести до двух FPV-дронов, в отличие от «Гербер» и «Молний», которые несут по одному. Ранее «Герани» вооружили ракетами «воздух-воздух» Р-60 для поражения украинских вертолетов и самолетов, вылетающих на перехват. Думается, что на этом наши специалисты не остановятся, потенциал у «Гераней» очень большой.

