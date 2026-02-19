Китайская ударная система FL50.

FL50 — это дистанционно управляемая ударная система нового поколения, впервые представленная на Всемирной оборонной выставке (WDS 2026) в Эр-Рияде и разработанная китайским оборонным гигантом Norinco. Многоствольная пусковая установка, предназначенная для установки на бронемашину, оснащена барражирующим боеприпасом (ББ) среднего класса и воплощает в себе сочетание артиллерии, тактических беспилотников и интеллектуальных боеприпасов в модульном экспортном варианте.

Для FL50 был установлен на бронированную платформу с колесной формулой 6×4. Платформа обеспечивает хорошую проходимость по пересеченной местности, защиту экипажа и возможность стратегического развертывания с помощью автомобильного, железнодорожного или воздушного транспорта.

Бронированная платформа FL50 на WDS 2026

В передней бронированной кабине размещается экипаж и пульты управления огнем. Четыре боковые двери обеспечивают вход и выход из машины. Экипаж, по всей видимости, состоит из четырех человек, хотя подробности не сообщаются. За кабиной находится центральный отсек, в котором расположены источники питания, система охлаждения канала передачи данных и бортовые компьютеры.

Наконец, в грузовом отсеке находится пусковая установка (ПУ) с 18 направляющими. Направляющие имеют квадратное сечение, в каждой из них находится ББ. Перезарядка направляющих производится с задней части. Перед запуском открывается задний борт грузового отсека, в нижней части которого предусмотрены ступеньки, позволяющие личному составу работать с направляющими при заряжании системы. Во время запуска направляющие ПУ поднимаются под углом около 30°.

Направляющие ПУ FL50 и задний борт грузового отсека

В верхней задней части грузового отсека размещена мачта, которая опускается во время движения. Когда система выходит на огневую позицию, мачта поворачивается против часовой стрелки и поднимается в вертикальное положение. На вершине мачт расположена плоская антенна, обеспечивающая передачу данных и двустороннюю связь между барражирующим боеприпасом и наземной станцией управления.

Канал связи предоставляет информацию о ситуации в районе цели, позволяя перенацеливать ББ и корректировать направление полета на заключительном этапе атаки. Заявленная разработчиком точность поражения цели составляет менее 1 м.

Каждый барражирующий боеприпас FL50A имеет стартовую массу 37 кг и несет боевую часть (БЧ) массой 5,5 кг. С учетом контейнера масса одного боеприпаса должна составлять около 50–60 кг, то есть общая масса полезной нагрузки — примерно 900–1100 кг. В представленной на выставке ПУ размером 6х3 помещены отдельные контейнеры, что свидетельствует о возможности разработки ПУ с другим количеством контейнеров для её адаптации к иным транспортным платформам. Согласно демонстрировавшемуся видно, при ведении огня используется принцип холодного пуска, при котором ББ выбрасывается из контейнера. Это снижает заметность огневой позиции системы, хотя FL50 предназначена для размещения на расстоянии от линии фронта.

Барражирующий боеприпас FL50A

Барражирующий боеприпас FL50A имеет типичную для беспилотных систем конструкцию. Фюзеляж квадратного сечения спереди оснащен оптико-электронным подвесом, на котором, вероятно, размещены дневная и тепловизионная видеокамеры. Подъемная сила обеспечивается прямым высокорасположенным крылом, которое складывается, когда ББ находится внутри пускового контейнера. Два элемента хвостового оперения в форме перевернутой буквы V поворачиваются вперед. Две лопасти винта также складываются.

Подробности о двигательной установке, которая приводит в движение двухлопастной толкающий винт, не сообщаются. Компания NORINCO заявляет о продолжительности полета в 1,5 часа и дальности более 100 км. FL50A — это противотанковый ББ. Его БЧ специально разработана на основе тандемного кумулятивного заряда с осколочным корпусом, обеспечивающим, тем не менее, некоторую универсальность при поражении легкобронированных целей и живой силы. В открытых источниках также сообщается, что для поражения других типов целей можно использовать различные типы полезной нагрузки.

Архитектура системы управления FL50 предназначена для автономной работы или работы в составе более широкой сенсорной сети (радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, разведывательно-информационные дроны, передовые наблюдатели) с использованием защищенных каналов передачи данных и возможной интеграцией в системы управления более высокого уровня. Такой подход позволяет в режиме, близком к реальному времени, выстраивать цепочки «от сенсора до стрелка», значительно сокращая цикл принятия решений между обнаружением цели и ее поражением.

Профили выполнения задач (маршруты, зоны ожидания, правила применения оружия) управляются с помощью бортового программного обеспечения и заранее запрограммированных планов полета. Крейсерская скорость 130–180 км/ч и автономность полета в течение 1,5 час. обеспечивают достаточное время для барражирования над целью. Один боеприпас может использовать для разведки, а после подтверждения целей – несколько других боеприпасов, либо разведку доступных целей можно вести с помощью других датчиков.

ПУ способна производить залпы практически одновременно, что позволяет накрывать защищенные районы, поражать несколько точечных целей или обеспечивать постоянное присутствие в воздухе за счет ротации боеприпасов над полем боя, что позволяет оказывать постоянное давление на противника.

Система FL50 соответствует концепции ведения боевых действий, при которой ПУ занимает позицию во втором эшелоне, укрываясь за рельефом местности, в то время как ББ проникают глубоко в тыл противника. Такое физическое разделение между носителем и ударным элементом снижает уязвимость экипажа и повышает общую живучесть системы в условиях прямого огня и контрбатарейной борьбы.

В рамках общевойскового подхода FL50 выступает в качестве средства усиления артиллерии и механизированных подразделений, обеспечивая возможность нанесения высокоточных ударов там, где обычным снарядам или неуправляемым ракетам не хватает точности или гибкости. Сочетание бронеавтомобиля, многоствольной ПУ и ББ среднего радиуса действия позволяет использовать эту систему в рамках современных доктрин для нанесения ударов большой дальности, блокирования районов и контролируемого насыщения тактического пространства.

Источник: European Defense Review