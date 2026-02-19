Войти
В США назвали лучшие авианосцы 2026 года

Фото: US Navy / Reuters
Фото: US Navy / Reuters.

NSJ: Лучшими авианосцами располагают США, Китай, Франция и Великобритания

Лучшими по боеспособности и военной мощи на 2026 год авианосцами располагают США, Китай, Франция и Великобритания. Об этом пишет обозреватель американского журнала National Security Journal (NSJ) Исаак Зейтц.

«В настоящее время США остаются лидерами в области технологий и производства авианосцев, но и другие страны мира имеют свои собственные авианосцы, заслуживающие признания», — говорится в публикации.

Первое место в рейтинге авианосцев автор отвел американским кораблям типа Ford, считающимися крупнейшими военными кораблями среди когда-либо построенных в мире. Второе место в списке заняли американские авианосцы типа Nimitz, третье — китайский авианосец Fujian, четвертое — Charles de Gaulle. Рейтинг завершает британские авианосцы типа Queen Elizabeth.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Харрисон Касс заметил, что в настоящее время авианосцами располагают 14 стран — Испания, Таиланд, Турция, Россия, Франция, Египет, Австралия, Южная Корея, Япония, Италия, Индия, Великобритания, Китай и США.

