В зону СВО поступили кухни КАМХ-90

В зону СВО поступили новейшие кухни КАМХ-90

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Новейшие автомобильные кухни КАМХ-90 поступили в подразделения группировки войск "Центр" в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ.

"Новейшие машины КАМХ-90 (Кухня автомобильная многофункциональная с хлебопекарным блоком - ред.) поступили в подразделения группировки войск "Центр" в 326-ю годовщину со дня образования продовольственной службы Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется в сообщении, кухня представляет собой полноприводный автомобиль "УАЗ" с установленным на раму оборудованием для приготовления пищи, хранения и транспортирования продовольствия, а также посудохозяйственного имущества. Она предназначена для приготовления горячей пищи из трех блюд с возможностью выпечки хлеба.

Военнослужащие группировки "Центр" высоко оценили проходимость автомобиля, мобильность и качество оборудования.