Чем "афганский" Т-62 отличается от воющего на СВО Т-62М

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В настоящее время в специальной военной операции принимает участие самая новая версия отечественного основного боевого танка Т-62М. Его также называют образцом 2022 года.

От "афганской версии" он отличается дополнительным многослойным бронированием верхней лобовой детали корпуса и передней части башни, а также навесной динамической защитой "Контакт". Причем "реактивная броня" смонтирована как на бортах, так и на задней части башни. Плюс активно применяются противокумулятивные решетки. Имеется также многоствольная установка, способная выстреливать маскировочные аэрозольные завесы.

Характерным отличием старых "шестьдесят вторых" было наличие над стволом 115-мм орудия 2А20 (У-5ТС) "Молот" лазерного дальномера КТД-2. Сейчас там специальная "заглушка", а устройство, предназначенное для измерения расстояний, вмонтировано в основной прицел.

Также на танке отсутствует инфракрасный осветитель, так как теперь применен тепловизионный прицел, дающий лучшие возможности уничтожения врага не только ночью, но и в дневное время, когда над полем боя поднимаются облака пыли, и все затянуто дымом.

У боевых машин были заменены средства связи, смонтировано новое оборудование. Все эти улучшения значительно повысили боевые возможности танка-ветерана.

Алексей Моисеев