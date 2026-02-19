Войти
Российский производитель дронов анонсировал «сюрприз» для ВСУ

529
0
+1
Фото: Andrey Titov / Globallookpress
Фото: Andrey Titov / Globallookpress.

РИА Новости: Новгородский производитель дронов «Ушкуйник» готовит сюрприз ВСУ

Научно-производственный центр «Ушкуйник» готовит сюрприз для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор «Ушкуйника» Алексей Чадаев.

«Есть одно интересное изделие, которое уже сейчас законтрактовано, счет идет на тысячи и скоро пойдут десятки тысяч. Не буду раскрывать детали, это будет сюрприз для противника уже в этом году», — рассказал он.

Ранее российский дрон-разведчик Supercam S350, появившийся на Украине, прозвали кошмаром ВСУ. Официальный представитель производителя БПЛА — ГК «Беспилотные системы» отметил, что беспилотник все время демонстрирует результаты боевой работы. Отзывы на дрон оставляют и те, кто его применяют, и те, против кого его применяют.

