Своя «Яга»: как новые и трофейные дроны используются против ВСУ

«Матушка-земля», капроновые сети и ночные «бомбардировщики» как факторы успеха под Константиновкой

Основные новости о продвижении российских войск в ДНР приходят с константиновского направления. Продолжается штурм этого города и окраин, авиация наносит удары по трассе, ведущей в Дружковку. Установившиеся туманы позволили нашим передовым группам усилить давление. Авангардные бои на одном из участков ведет 1442-й гвардейский полк 6-й мотострелковой дивизии. Корреспондент «Известий» побывал в подразделении и узнал о новинках и находках, которые используют его бойцы: дронах-сеткометах, трофейных беспилотниках «Баба-яга», развернутых против ВСУ. Есть среди них и средство психологического давления — динамик на передвижной платформе, транслирующий военные сводки и русские песни.

«Баба-яга» против ВСУ

С бойцами 1442-го мы встречаемся на подступах к Константиновке, в подземных укреплениях. Снаружи — канонада обстрелов. Внутри — относительная тишина и атмосфера сосредоточенности. А еще — непривычный для полевых условий порядок. На некоторых локациях среди разрушенных зданий мне показывают даже бани и импровизированные спортзалы со снарядами и набором тренажеров — верный признак того, что внутренние механизмы в подразделении налажены правильно.

Направление — Константиновка Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

На одной из точек базируется взвод БПЛА. Парни отвечают за разведку местности, выявление укрепов, скрытой техники, закрытых огневых позиций. Отдельной статьей — такелаж: снабжение с воздуха штурмовиков продуктами, водой, медициной и боеприпасами там, куда ногами не добраться. И разведка боем.

Гордость отряда — эскадрилья трофейных коптеров «Баба-яга», использование которых с весны 2025 года в полку поставлено на поток. Для этой цели созданы отдельные расчеты, в каждом по четыре человека: оператор-пилот, его помощник — для корректировки маршрута и радиосвязи, и два инженера, в компетенции которых — обслуживание дрона и снаряжение боезарядами.

— Идея возникла около года назад, — рассказывает мне командир взвода с позывным Трегуб. — «Баба-яга» доставляет, как все мы знаем, много неприятностей. И наши инициативные ребята предложили: «А давайте оружие врага направим против него!» Взяли найденные остатки сбитых коптеров, изучили. Из нескольких собрали один. Потом еще, и еще.

На одну новую «Бабу-ягу» уходит до семи подстреленных трофейных Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Для создания одной новой «Бабы-яги» уходит от четырех до семи подбитых машин, поясняет командир, комплектующие появляются регулярно. Отдельно на 3D-принтерах печатаются сбросники, привариваются металлические ножки. На саму сборку требуется до двух суток.

Как учатся управлять тяжелыми БПЛА

Сейчас во взводе имеется несколько гексокоптеров грузоподъемностью 10 кг, и один — 20 кг. Для обучения управлением таким «бомбардировщиком» требуется в два раза больше времени, чем на обычные FPV, — два месяца. Это всё равно, что шоферу легковушки освоить вождение фурой. Так, помимо стандартных навыков, нужно уметь программировать маршрут — для полета вслепую, например, в тумане. Опускаться максимально низко — для сброса груза, дабы не раскрыть свои позиции. Двигаться с подбитым винтом, маневрировать и так далее.

Первым оператором нового БПЛА в отряде стал 24-летний Малой, деревенский парень из Алтайского края. По профессии он учитель физкультуры. Мобилизованный — призвали на спецоперацию спустя три месяца после возвращения со «срочки». Вместе с Трегубом как штурмовик освобождал Клещеевку, где был ранен. После переквалифицировался на «мавики»-разведчики, совершил около 2 тыс. вылетов. В прошлом году, чтобы не застаиваться на месте, «оседлал» по собственному желанию «Бабу-ягу».

— Самое первое задание запомнилось тем, что мы подлетели с миной к укреплению противника. А он вышел нас встречать, думая, что мы свои, — вспоминает Малой. — Был случай, когда на обратном пути нас подбили. Тем не менее при падении удалось стабилизироваться и приземлиться, снова завестись и благополучно добраться до места взлета.

Позывной — Малой, пионер по внедрению вражеских дронов в своем полку Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Чтобы не обстреливали свои, объясняет боец, приходится летать по кривой, обходя наши позиции. Да и пугать не хочется. На сброс чаще всего берется противотанковая мина. Для доставки припасов такой беспилотник — также отличное решение: может за раз не одну бутылочку воды и банку тушенки принять на борт, а целую продуктовую корзину. Вылеты совершаются преимущественно ночью: скорость «Бабы-яги» небольшая — пустой до 80 км/ч, с грузом — 40, днем она — легкая мишень.

Говоря о значимости появления новой техники, бойцы полка особенно подчеркивают фактор дезориентации противника: он не понимает теперь, где свой, где чужой, опознавательных знаков на летящих «ступах» нет. За последние два месяца число расчетов гексакоптеров во взводе выросло с одного до трех. И это не предел.

Какие дроны помогали освобождать Клещеевку

Сеткометы в полку используют второй год. Именно с их внедрением, как утверждают офицеры, удалось взять казавшуюся тогда неприступной Клещеевку.

Сети используют повсеместно — и для сеткометов, и для укрытия дорог от опасности с неба (на фото) Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Суть действия приспособления проста: дрон с тонкой капроновой сеткой, уложенной в специальную чашу, зависает над чужим беспилотником. Щелк — и паутина диаметром 3 м накрывает вражескую «птичку», после чего та кубарем валится вниз. В 1442-м гвардейском их изготавливают сами, ни от кого не зависят. Результат — с 2024 года с помощью сеток уничтожено почти 3 тыс. дронов ВСУ, включая 220 БПЛА «Баба-яга».

— Воздушные баталии и погони в небе — это очень захватывающее зрелище, — рассказывает мне начальник ПВО полка, позывной Водолей. — Оператор сеткомета должен быть настоящим снайпером. Ему необходимо зависнуть над дроном противника на высоте 1,5–2 м и в нужное мгновение произвести пуск. Для этой работы требуется, без преувеличения, особый талант.

На стенах в подземных укреплениях Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Охота на «пернатых» над константиновском театром военных действий происходит постоянно, без перерывов на обед или сон. В день моего приезда с помощью двух расчетов удалось «поймать» таким образом 12 дронов, включая «Бабу-ягу» и FPV-минера. А рекорд за сутки — более двух десятков беспилотников, в том числе восемь коптеров «Баба-яга».

Еще одна интересная находка мотострелков — беспилотная платформа с установленным на ней громкоговорителем. Опять же собственная разработка. Представляет собой тележку, резиновые гусеницы, антенну-передатчик и динамик (сверху устройство накрывается маскировочной сеткой).

Беспилотная платформа для деморализации противника, рядом изобретатель — позывной Чума Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Как рассказал мне заместитель командира по военно-политической работе одной из рот и по совместительству изобретатель и конструктор беспилотной машины, позывной Чума, около шести утра она выкатывается на ЛБС. И едет потихоньку вдоль линии, транслируя последние сводки Минобороны с фронтов, а также музыку. Задача, с одной стороны, — поддерживать дух наших бойцов, с другой — деморализовать противника. Дальность действия динамика — до 1,5 км. Среди включаемых каждое утро композиций — гимн России, песни времен Великой Отечественной, а еще «Я — русский» и «Матушка-земля».

Сергей Прудников