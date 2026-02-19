Войти
Минобороны рассказало о целях применения некоторыми подразделениями Starlink

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны: Starlink в зоне СВО применяли для введения противника в заблуждение

Российские подразделения в зоне проведения спецоперации точечно применяли терминалы спутниковой связи Starlink, чтобы ввести подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в заблуждение и наносить удары в их тыл. Об этом 17 февраля сообщил начальник Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-майор Валерий Тишков.


По словам военачальника, использование трофейных или захваченных средств связи противника носило специфический характер.

«Применение средств связи противника на фронте применялось только отдельными подразделениями и в первую очередь для введения противника в заблуждение, а также для нанесения ударов в его глубину», — пояснил Тишков.

При этом генерал подчеркнул, что российская система боевого управления полностью независима от иностранных технологий. Основные пункты управления и должностные лица обеспечены современными сервисами связи исключительно отечественного производства.

«Система боевого управления функционирует устойчиво и гарантированно обеспечивает управление войсками и силами на фронте», — добавил глава управления связи.

Эксперты отмечают, что использование инфраструктуры связи противника в целях дезинформации это элемент сложной радиоэлектронной борьбы и оперативной маскировки, позволяющий вскрывать позиции врага и дезорганизовать его логистику.

Из-за отключения системы спутниковой связи Starlink Вооруженные силы Украины (ВСУ) 10 февраля потеряли взвод элитного полка «Скала» в Днепропетровской области. В сообщении говорилось о том, что взвод исчез.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
