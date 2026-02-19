Войти
РИА Новости

Минобороны: отключение Starlink не повлияло на систему управления ВС России

428
0
0
Центр управления сетями ОЭК
Центр управления сетями ОЭК.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Криворучко: отключение Starlink не повлияло на систему связи войск в зоне СВО

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Отключение Starlink никак не сказалось на управлении войсками и системе связи в зоне СВО, заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко.

"Хочу обратить ваше внимание, что терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем, что подтверждено данными объективного контроля поражения техники и живой силы противника", — сказал он в эфире информационной службы "Вести".

Системы управления и связи ВС России обеспечивают устойчивый обмен информацией по закрытым каналам, добавил замминистра.

Начальник Главного управления связи генерал-лейтенант Валерий Тишков, в свою очередь, отметил, что пункты боевого руководства военными функционируют стабильно. Используются услуги связи отечественного производства.

Он также рассказал, что средства связи ВСУ применялись на фронте только отдельными подразделениями — в основном для введения в заблуждение и нанесения ударов в глубину украинских войск.

Как утверждал глава Минобороны Украины Михаил Федоров, Киев начал работать со SpaceX над тем, чтобы предотвратить якобы использование спутниковой связи российскими дронами. С просьбой "помешать России использовать Starlink" обращался к Илону Маску и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Американский миллиардер в ответ назвал его "слюнявым идиотом".

Starlink дает широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Она принадлежит компании SpaceX. ВСУ активно используют эту систему в зоне боевых действий, терминалы передают украинцам их западные союзники. Российские войска регулярно выявляют их и наносят по ним удары в зоне СВО.

  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Компании
SpaceX
Минoбороны РФ
Персоны
Илон Маск
Криворучко Алексей
Проекты
БПЛА
