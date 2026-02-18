Фанил Зиятдинов: «Купол» одновременно реализует десятки крупных проектов»

Ижевский электромеханический завод «Купол», входящий в Концерн ВКО «Алмаз-Антей», вновь «отличился» повышенным вниманием зарубежных партнеров к своей оружейной продукции.

Только за последние три месяца производимые в Ижевске зенитные ракетные комплексы семейства «Тор-М2» показали себя с самой лучшей стороны на крупнейших ближневосточных оружейных площадках.

ЗРК "Тор-М1". Источник: https://kupol.ru/

На днях, вслед за презентациями на Dubai Airshow-2025 в ОАЭ и EDEX-2025 в Египте, российские «Торы» с успехом были представлены гостям и участникам выставки World Defense Show-2026 в Саудовской Аравии.

World Defense Show-2026 в Саудовской Аравии. Источник: https://kupol.ru/

А ведь ИЭМЗ «Купол» – это не только одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, но и крупный производственный центр для создания новых линеек отечественной продукции гражданского назначения.

На сегодняшний день на ИЭМЗ «Купол» трудятся около 14 000 специалистов – настоящих профессионалов своего дела.

«Купол» одновременно реализует десятки крупных проектов: производственных, технологических, социальных», - отмечает генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов.

Генеральный директор ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов. Источник: https://kupol.ru/

По словам руководителя предприятия, при таком объеме задач главное – это контроль, который является гарантией того, что в 2030-2035 годах будут воплощены перспективные изделия и решения, над которым «купольцы» работают в настоящее время.

Такой подход позволяет руководству «Купола» вести системную работу по диверсификации, расширять портфель заказов на продукцию гражданского назначения и создавая новые «точки роста».

Совсем недавно генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» отметил свой 75-летний юбилей. Практически всю свою взрослую жизнь – более полувека - Фанил Газисович Зиятдинов проработал на родном заводе, с 1972 года пройдя все ступени карьерной лестницы - от рабочего до главы одного из ключевых предприятий Удмуртии.

И сегодня «Купол» - это флагман промышленности Удмуртской Республики, постоянно демонстрирующий устойчивое развитие, качественно выполняя обязательства перед заказчиками, нередко даже - с опережением графиков.

«Итоги очень достойные. 2024 год был для нас рекордным. В 2025-м мы выросли по отношению к нему в 2,5 раза! Динамика небывалая, - отметил Фанил Зиятдинов. - Коллектив также прирос значительно – на 2,5 тысячи человек».

Таким образом, добавил глава предприятия, ИЭМЗ «Купол» стал крупнейшим предприятием Удмуртии по объему выпуска продукции, обеспечив десятую часть ее промышленного производства.

Несмотря на высокую производственную нагрузку, «купольцы» активно вкладываются в развитие собственной научно-технической школы, на постоянной основе готовя будущие кадры, по сути, со школьной скамьи.

Добавим, что в мае 2025 года Указом Президента Российской Федерации Ижевский электромеханический завод «Купол» был награжден орденом «За доблестный труд».

Высокая государственная награда была вручена коллективу «Купола» за достигнутые трудовые успехи и большой вклад в укрепление оборонного потенциала страны