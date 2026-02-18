Starlink отключена две недели, но это не повлияло на БПС, заявил Криворучко

МО РФ: Starlink отключена 2 недели, но это не повлияло на эффективность сил БПС

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на эффективность войск беспилотных систем, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Хочу обратить ваше внимание, что терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем, что подтверждено данными объективного контроля поражения техники и живой силы противника", - сказал Криворучко.