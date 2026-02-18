На Западе оценили трансформацию российских БМП-3

Army Recognition: С начала СВО БМП-3 превратились в более тяжелые машины

Боевые машины пехоты БМП-3, защищенность которых повысили с начала СВО, превратились в технику более тяжелого класса. Трансформацию БМП-3 оценили в публикации западного издания Army Recognition.

Автор материала обратил внимание на сообщение госкорпорации «Ростех» о передаче очередной партии БМП-3 Вооруженным силам России. Модернизированные машины отличаются усиленной противоминной защитой днища и повышенным уровнем противоосколочной стойкости. Также БМП-3 несут дополнительные экраны и систему радиоэлектронной борьбы.

В публикации подчеркнули, что модернизация БМП-3 указывает на переход от концепции плавающей БМП к более тяжелой и защищенной штурмовой машине. Как пишет издание, мобильность бронетехники по-прежнему имеет важное значение, но без должной защиты это преимущество будет сложно реализовать.

В феврале в «Ростехе» сообщили, что Вооруженные силы России с опережением графика получили партию БМП-3 с дополнительной защитой. Объем январской поставки на 40 процентов превысил плановые показатели.