Войти
Lenta.ru

На Западе оценили трансформацию российских БМП-3

175
0
0
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

Army Recognition: С начала СВО БМП-3 превратились в более тяжелые машины

Боевые машины пехоты БМП-3, защищенность которых повысили с начала СВО, превратились в технику более тяжелого класса. Трансформацию БМП-3 оценили в публикации западного издания Army Recognition.

Автор материала обратил внимание на сообщение госкорпорации «Ростех» о передаче очередной партии БМП-3 Вооруженным силам России. Модернизированные машины отличаются усиленной противоминной защитой днища и повышенным уровнем противоосколочной стойкости. Также БМП-3 несут дополнительные экраны и систему радиоэлектронной борьбы.

В публикации подчеркнули, что модернизация БМП-3 указывает на переход от концепции плавающей БМП к более тяжелой и защищенной штурмовой машине. Как пишет издание, мобильность бронетехники по-прежнему имеет важное значение, но без должной защиты это преимущество будет сложно реализовать.

В феврале в «Ростехе» сообщили, что Вооруженные силы России с опережением графика получили партию БМП-3 с дополнительной защитой. Объем январской поставки на 40 процентов превысил плановые показатели.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.02 05:15
  • 14443
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.02 23:45
  • 0
Комментарий к "НАТО готовится к блокаде гражданского судоходства России с прицелом на Арктику и Балтику (Military Watch Magazine, США)"
  • 17.02 23:11
  • 0
Комментарий к "Украинский эксперт: Западные системы ПВО были разработаны для войны другого типа"
  • 17.02 21:21
  • 492
Претензии к администрации сайта
  • 17.02 18:28
  • 537
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 17.02 18:08
  • 123
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 17.02 17:22
  • 4
В Омском госуниверситете будут готовить юристов для концерна «Уралвагонзавод»
  • 17.02 12:28
  • 1
В описании новейшего украинского лазерного оружия против дронов нашли несостыковки
  • 17.02 11:07
  • 109
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 17.02 06:44
  • 101
МС-21 готовится к первому полету
  • 17.02 06:14
  • 2
Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году
  • 17.02 05:03
  • 0
Комментарий/ответ на "Стр_ах, клевета, ненависть ко всему русскому. Откуда страны Прибалтики черпают свою русофобию?"
  • 17.02 03:02
  • 0
Комментарий к "«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене"
  • 17.02 01:32
  • 1
«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене
  • 16.02 20:31
  • 0
Комментарий к "ФАШИЗМ = СОЦИАЛИЗМ?"