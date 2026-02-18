Reuters: Россия может задействовать ВМФ для защиты своих судов от западных стран

Россия может задействовать ВМФ, чтобы пресечь захват своих судов западными странами, приводит Reuters слова Николая Патрушева. В последние месяцы Запад несколько раз незаконно задерживал российские нефтяные танкеры, что вынуждает Москву прибегнуть к жесткому и решительному ответу.

Гай Фолконбридж (Guy Faulconbridge)

Россия может развернуть свой военно-морской флот, чтобы воспретить европейским державам захватывать ее суда, и в противном случае может нанести ответный удар по европейскому судоходству, заявил во вторник один из представителей Кремля Николай Патрушев.

Западные государства стремятся подорвать экономику Москвы с помощью санкций и в последние месяцы пытаются остановить нефтяные танкеры, заподозренные в поставках российской нефти. В январе США захватили танкер под российским флагом, стремясь ограничить экспорт венесуэльской нефти.

Патрушев, помощник Кремля и близкий союзник президента Владимира Путина, заявил, что Россия должна дать жесткий ответ — особенно Великобритании, Франции и странам Прибалтики.

"Если же мы не дадим им жесткий отпор, то скоро англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до такой степени, что попытаются наглухо заблокировать нашей стране доступ к морям как минимум в атлантическом бассейне", — заявил Патрушев, который также занимает пост главы Морской коллегии.

"На основных морских направлениях, в том числе в удаленных от России регионах, на постоянной основе должны находиться внушительные силы, готовые охладить пыл западных корсаров", — заявил он, подчеркнув, что "меры реагирования на выпады Запада вырабатываются, в том числе по линии Морской коллегии".

Патрушев добавил, что военно-морские силы ведущих держав претерпевают радикальные технологические изменения и модернизацию на фоне возвращения старой практики "дипломатии канонерок", о чем, по его мнению, говорят события в Венесуэле или вокруг Ирана. В этой связи обновленная программа военно-морского судостроения России до 2050 года будет представлена на утверждение уже в ближайшее время, сказал он.

По словам Патрушева, планы НАТО подразумевают "блокирование Калининградской области, захваты торговых судов, диверсии на подводных коммуникациях, в которых потом цинично нас же и обвинят".

"Любые попытки морской блокады нашей страны абсолютно нелегальны, с точки зрения международного права, да и понятие „теневого флота“, которым представители ЕС размахивают на каждом углу, является юридической фикцией", — заявил Патрушев.

"Теневым флотом" Запад называет сеть судов, с помощью которых Россия предположительно обходит санкции.

"По существу, европейцы, реализуя планы морской блокады, сознательно осуществляют сценарий военной эскалации, нащупывают границы нашего терпения и провоцируют на активные ответные меры, — заключил Патрушев. — Если мирным путем урегулировать эту ситуацию не получится, то блокаду будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот".