Показана попытка перехвата российского Ми-8 оператором FPV-дрона ВСУ

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлена неудавшаяся попытка перехвата российского военно-транспортного вертолета Ми-8 оператором FPV-дрона ВСУ.

Как можно увидеть на показанных кадрах, беспилотник противника пролетел в считанных сантиметрах под фюзеляжем российского вертолета. К счастью, наш Ми-8 благополучно разминулся с FPV-дроном ВСУ и, не получив никаких повреждений, продолжил выполнение боевой задачи.

Между тем, как сообщалось ранее, наши «Герани» «научились» сбивать авиацию противника, в том числе вертолеты. Зафиксировано применение «Гераней» с ракетами «воздух-воздух» Р-60 и даже ПЗРК «Верба». Многочисленные модификации «Гераней» параллельно с полной локализацией производства этих БПЛА позволили значительно нарастить их применение на фронте. Кроме того, произошло кардинальное изменение тактики налетов: вместо атак «растопыренными пальцами» по массе целей ВС РФ перешли к нанесению концентрированных ударов «Геранями» по отдельно взятым объектам.

В свою очередь противник активно разрабатывает «антидроновый купол», основанный на БПЛА-перехватчиках, однако эти средства ПВО показывают низкую эффективность при попытках перехвата не только реактивных «Гераней», но и беспилотников-камикадзе, управляемых оператором «в ручном режиме» как посредством ставших в некоторой степени дефицитными терминалов Starlink, так и LTE-модемов.


