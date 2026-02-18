Глава Rheinmetall: Война на Украине в этом году не закончится

Источник изображения: topwar.ru

Чтобы понимать, как долго ещё может продолжаться украинский вооружённый конфликт, нужно слушать не политиков или, тем паче, политологов, а тех, кто имеет с этого конфликта первоочередные барыши. Речь идёт о производителях оружия.

Одним из главных западных бенефициаров украинского конфликта стал концерн Rheinmetall (ФРГ). И его глава, Армин Паппергер, сегодня является одним их тех лиц, которые вполне конкретно осведомлены о дальнейшем развитии событий.

По словам Паппергера, «необходимо и дальше поставлять оружие Украине, включая танки, боеприпасы, дроны, системы ПВО».

И, пожалуй, главное в заявлении руководителя немецкого военно-промышленного гиганта:

Война на Украине в этом году не закончится.

Паппергер прямо говорит о том, что его компания заинтересована в новых заказах для обеспечения потребностей ВСУ. Также он говорит о том, что «есть ещё спектр направлений, где финансирование производства не обеспечено».

Глава Rheinmetall:

Мы могли бы поставлять Украине больше оружия, техники и боеприпасов, включая танки, БПЛА и ПВО.

Устами бенефициара «глаголет истина» - это о заинтересованности в освоении новых миллиардов, а также о сроках войны против России, сворачивать которую Паппергеру и Ко нет никакого смысла. Он и такие, как он, будут делать всё, чтобы конфликт затягивался как можно дольше. И его и таких, как он, в принципе, даже не интересует исход конфликта - главное, есть возможность получать сверхприбыли годами, особенно на фоне намерений правительства Германии повысить военные расходы как минимум до 3 процентов ВВП.