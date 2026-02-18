Войти
Lenta.ru

Грузоподъемность российских роботов-доставщиков горючего в зоне СВО оценили

174
0
0
Военнослужащий разведывательно-штурмовой бригады во время работы с робототехническими комплексами. Фото: Александр Река / ТАСС
Военнослужащий разведывательно-штурмовой бригады во время работы с робототехническими комплексами. Фото: Александр Река / ТАСС.

МО России: Наземные роботы в зоне СВО могут перевозить до 200 литров топлива

Российские наземные роботы в зоне специальной военной операции (СВО) могут перевозить до 200 литров топлива. Грузоподъемность российских роботов-доставщиков горючего оценило Минобороны (МО) России. Об этом сообщает ТАСС.

Военное ведомство уточняет, что использование робототехнических комплексов для подвоза горючего на передовую позволяет сберечь жизни бойцов. «Комплекс способен перевозить до 200 литров горючего, его применение позволяет заменить работу военнослужащих, тем самым уменьшая риски для личного состава», — заявили в МО.

Ранее начальник управления ракетного топлива и горючего Департамента ресурсного обеспечения МО страны Владимир Демиров сообщил газете «Известия», что Вооруженные силы (ВС) России используют дроны для доставки горючего в зоне проведения специальной военной операции.

Там же он заметил, что служба горючего ВС России получила новые топливозаправщики с защитой от ударов беспилотных летательных аппаратов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.02 05:15
  • 14443
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.02 23:45
  • 0
Комментарий к "НАТО готовится к блокаде гражданского судоходства России с прицелом на Арктику и Балтику (Military Watch Magazine, США)"
  • 17.02 23:11
  • 0
Комментарий к "Украинский эксперт: Западные системы ПВО были разработаны для войны другого типа"
  • 17.02 21:21
  • 492
Претензии к администрации сайта
  • 17.02 18:28
  • 537
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 17.02 18:08
  • 123
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 17.02 17:22
  • 4
В Омском госуниверситете будут готовить юристов для концерна «Уралвагонзавод»
  • 17.02 12:28
  • 1
В описании новейшего украинского лазерного оружия против дронов нашли несостыковки
  • 17.02 11:07
  • 109
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 17.02 06:44
  • 101
МС-21 готовится к первому полету
  • 17.02 06:14
  • 2
Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году
  • 17.02 05:03
  • 0
Комментарий/ответ на "Стр_ах, клевета, ненависть ко всему русскому. Откуда страны Прибалтики черпают свою русофобию?"
  • 17.02 03:02
  • 0
Комментарий к "«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене"
  • 17.02 01:32
  • 1
«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене
  • 16.02 20:31
  • 0
Комментарий к "ФАШИЗМ = СОЦИАЛИЗМ?"