В России подсчитали число ракет и дронов для удара по Эстонии

Для выведения из строя энергосистемы Эстонии достаточно 250 ракет и дронов

Для выведения из строя энергосистемы Эстонии в случае агрессии НАТО российской стороне будет достаточно 250 ракет и дронов, подсчитал Telegram-канал «Военная хроника».

Издание отмечает, что по своим размерам балтийское государство значительно уступает Украине, а его энергосистема «опирается на ограниченное число ключевых узлов».

«Речь может идти примерно о 50–100 крылатых ракетах для поражения ключевых объектов генерации и магистральных подстанций, а также о 100–150 ударных беспилотниках для нанесения дополнительных ударов по распределительным узлам и вспомогательной инфраструктуре», — говорится в публикации.

Таким образом Telegram-канал прокомментировал заявление главы эстонского МИД Маргуса Цахкны, согласно которому в случае нападения Таллин при поддержке НАТО сможет перенести боевые действия на территорию России.

Тогда же депутат Госдумы Андрей Колесник, оценивая высказывание Цахкны, заметил, что заявление главы МИД Эстонии о вариантах развития событий при нападении России довольно абсурдно, потому что никто не планирует вторгаться в эту страну.