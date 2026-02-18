Войти
Испытания универсального заправщика для ВКС России завершат

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

МО России: Испытания универсального заправщика для ВКС завершат в 2026 году

Испытания универсального заправщика специальными жидкостями (ЗСЖУ) на шасси «Урал-43206» для Воздушно-космических сил (ВКС) России завершат в 2026 году. Об этом газете «Красная звезда» сообщил начальник управления ракетного топлива и горючего Департамента ресурсного обеспечения Минобороны (МО) страны Владимир Демиров.

По его словам, опытный образец ЗСЖУ построен по схеме «пять в одном», которая «позволит заменить три устаревших заправщика специальными жидкостями еще советских разработок». «Государственные испытания нового образца планируются к завершению в 2026 году», — сказал Демиров.

Начальник уточнил, что на одном базовом шасси будут реализованы функции заправки авиационными маслами и маслосмесями, спиртом и водоспиртовыми смесями, а также гидравлическими жидкостями.

Ранее Демиров сообщил газете «Известия», что Вооруженные силы (ВС) России используют дроны для доставки горючего в зоне проведения специальной военной операции.

Там же он заметил, что служба горючего ВС России получила новые топливозаправщики с защитой от ударов беспилотных летательных аппаратов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
