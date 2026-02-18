Войти
В Турции спустили на воду второй ракетный катер для Катара

На верфи компании Dearsan в Стамбуле спустили на воду второй ракетный катер типа MAC-50, предназначенный для ВМС Катара. На церемонии присутствовали представители военно-морских сил Турции и Катара. Как уточняет Naval Today, катер получил название "Аль-Гария" и бортовой номер Q-52.

В июне 2023 года в Дохе Dearsan подписала контракт на поставку Катару двух 50-метровых быстроходных ударных катеров. Работа по контракту началась в феврале 2024 года, а в декабре того же года оба катера торжественно заложили. Первый из них, "Аль-Вакра", спустили на воду в ноябре 2025 года.

Спуск ракетного катера для Катара

YALTES


Конструкция катеров MAC-50 разработана специально для оперативных нужд Катара в Персидском заливе, Оманском заливе и Аравийском море. Первоначальная длина платформы типа FAC составляла 43 метра, но катарский вариант удлинили до 50 метров для размещения дополнительных систем.

Катера MAC-50 предназначены для поражения надводных и сухопутных целей с использованием управляемых ракет и 40-мм пушки. Зенитные управляемые ракеты обеспечивают собственную защиту катеров от средств воздушного нападения. Стабилизированные артустановки и 12,7-мм ручные пулеметы нужны для защиты от ассиметричных угроз.

Также на борту установливают системы радиоэлектронной борьбы.

Второстепенные задачи катеров MAC-50 – патрулирование, защита территориальных вод, противодействие пиратству, незаконному обороту оружия и наркотиков, а также поисково-спасательные операции во внутренних и прибрежных районах.

Длина катеров – 50,76 метра, ширина – 9,53 метра, осадка – 2,1 метра. Каждый из них оснащается тремя дизельными двигателями и тремя водометными движителями. Это позволит катерам развивать максимальную скорость 36 узлов. Заявленная дальность плавания – 1000 морских миль.

Комплект датчиков включает в себя радиолокационную станцию контроля за надводной и воздушной обстановкой MAR-D производства турецкой Aselsan и навигационную РЛС.

Арсенал практически полностью состоит из систем турецкой разработки – только 40-мм пушка поставляется итальянской группой Leonardo. Остальное вооружение – противокорабельные ракеты Çakir производства Roketsan и зенитные ракеты Sungur, два дистанционно управляемых боевых модуля STAMP от Aselsan и два 12,7-мм пулемета.

  В новости упоминаются
Страны
Катар
Оман
Турция
Компании
Aselsan
Roketsan
