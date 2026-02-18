Названа дата ввода в строй 26-й подлодки типа "Вирджиния"

SSN-799 "Айдахо", 26-ю многоцелевую атомную подводную лодку класса "Вирджиния", построенную для ВМС Соединенных Штатов, введут в строй 25 апреля 2026 года. Как уточняет Navy Recognition, торжественная церемония запланирована на военно-морской базе Гротон в штате Коннектикут.

Субмарина построена на верфи General Dynamics Electric Boat (GDEB) в Квонсет-Пойнт (Северный Кингстаун, штат Род-Айленд). Ее заложили в августе 2020 года и спустили на воду в августе 2024 года. Реактор на борту подлодки впервые запустили 4 июля 2025 года. В августе на борт заселился экипаж. В ноябре начались ходовые испытания подлодки, а уже в середине декабря "Айдахо" официально передали американским ВМС.

Многоцелевая АПЛ "Айдахо", США US Navy

Напомним, что подлодки класса "Вирджиния" для флота США строят параллельно две компании – GDEB и Huntington Ingalls Industries. Для General Dynamics "Айдахо" – уже 14-я субмарина данного типа. В то же время в серии это восьмая АПЛ, выполненная в конфигурации Block IV.

Версия Block IV отличается от более ранних сниженной радиолокационной заметностью и увеличенными циклами между обслуживанием. В частности, субмарины версии Block III рассчитаны на четыре плановых ремонта и 14 развертываний, а новым подлодкам достаточно трех ремонтов, и они смогут провести 15 развертываний.

В партии субмарин типа "Вирджиния" версии Block IV запланированы к производству десять единиц. У следующей модификации значительно увеличат боезапас за счет интеграции новых установок вертикального пуска. Таким образом будущие подлодки смогут нести на борту 40 крылатых ракет "Томагавк" (с первого по четвертое поколения – 12 ракет).

Водоизмещение подлодки класса "Вирджиния" достигает 7800 тонн, длина – 115 метров. Она способна развивать под водой скорость до 34 узлов. Предельная глубина погружения – около 500 метров. Экипаж – 134 человека, включая 14 офицеров.

Субмарина оборудована вертикальными установками пуска, позволяющими выполнить залп двенадцатью крылатыми ракетами "Томагавк". Кроме того, подлодка вооружена четырьмя 533-мм торпедными аппаратами.