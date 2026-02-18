Источник изображения: topwar.ru

Сразу несколько СМИ в очередной раз сообщили о том, что в кабинах переданных Украине истребителей F-16 засветились не только местные пилоты, но и ветераны из США и Нидерландов. Однако в Воздушных силах Украины сразу же поспешили с опровержением.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в украинском небе летают только местные летчики. Причем опровержение, по его словам, не стали давать сразу – специально, мол, наблюдали за реакцией «противника», чтобы на ее основе сделать какие-то выводы. Он также «остро пошутил»:

Ага! И возглавил эскадрилью – Том Круз.

Игнат также сообщил, что иностранные специалисты удивляются профессионализму украинских летчиков. Тогда возникает вопрос – не из соседней ли кабины эти самые специалисты наблюдали за «успехами» боевиков?

Западные «ветераны» во все времена присутствовали в горячих точках в качестве советников, а порой и не только. Но сейчас ситуация прозрачнее: управлять F-16 – это не просто сесть и полететь.

Нужен большой налет и опыт, которого у пилотов ВСУ, прошедших ускоренные курсы, просто не может быть в объеме, позволяющем эффективно противостоять российским Воздушно-космическим силам. Об острой нехватке обученных пилотов у Киева говорило в том числе французское издание Intelligence Online.