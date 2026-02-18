В МЧС появится управление противоминной деятельности

В МЧС планируют создать управление противоминной деятельности

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Управление противоминной деятельности планируется создать в структуре центрального аппарата МЧС России, численность военнослужащих в саперных подразделениях к 2028 году должна увеличиться почти на 1,9 тысячи человек, соответствующий проект указа президента РФ Владимира Путина опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Общая потребность в дополнительной численности в системе МЧС России по реализации двух этапов по созданию и усилению подразделений разминирования составляет 2809 единиц (из них военнослужащие – 1898 единиц, сотрудники ФПС ГПС – 911 единиц", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что это предлагается реализовать за счет доукомплектования существующих подразделений разминирования, штатная численность которых в настоящее время составляет 753 человека, из них 431 - военнослужащие, остальные – сотрудники федеральной противопожарной службы ГПС.

Поэтапное увеличение численности пиротехников в РФ предполагает создание в структуре центрального аппарата МЧС управления противоминной деятельности, а в территориальных главках министерства - отделов организации мероприятий противоминной деятельности.

Кроме того, планируется создание противоминного учебного методического центра, циклов подготовки специалистов-пиротехников, а также профильных кафедр в учебных и образовательных учреждениях МЧС России. Будет также увеличена численность самих пиротехнических подразделений в системе спасательных воинских формирований министерства.

Документ также предполагает увеличение штатной численности МЧС России с 1 апреля 2026 года до 307,9 тысячи человек, в том числе военных спасателей до 8,6 тысячи человек. С 1 января 2027 года штатная численность МЧС РФ возрастет до 311,1 тысячи человек, а число военнослужащих в спасательных воинских формированиях - до 9,79 тысячи человек.

Указ вступит в силу со дня его подписания и распространится на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2026 года.