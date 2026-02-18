ВМС Индонезии рассчитывают получить авианосец из состава итальянского флота

ЦАМТО, 17 февраля. Командование ВМС Индонезии сделало неоднозначное заявление о возможности поставки легкого авианосца (C551) "Джузеппе Гарибальди" из состава ВМС Италии, несмотря на отсутствие официального подтверждения покупки.

Как сообщает индонезийское новостное агентство Antara News, начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Мухаммед Али заявил, что командование ожидает прибытия в страну авианосца "Джузеппе Гарибальди" до празднования 81-й годовщины образования вооруженных сил Индонезии (5 октября). При этом адмирал не уточнил, был ли подписан контракт на поставку корабля. Вместо этого он пояснил, что Министерство обороны продолжает переговоры с итальянской судостроительной компанией Fincantieri и командованием ВМС Италии.

Традиционно годовщина образования Вооруженных сил Индонезии отмечается военным и военно-морским парадом, часто используемыми для демонстрации новых покупок. Если авианосец прибудет раньше этой даты, он, вероятно, займет видное место в предстоящих торжествах.

Короткие сроки поставки, однако, вызывают некоторые вопросы. Так, ранее авианосцы на вооружении ВМС Индонезия отсутствовали, что означает необходимость присутствия на борту части итальянского экипажа для оказания помощи в освоении корабля. Ускоренная поставка также подразумевает, что крупные работы по ремонту и модернизации судна в Италии проводиться не будут и, вероятно, будут поручены индонезийской компании после прибытия.

Во время выставки Indo Defence 2025 индонезийская частная компания Republkorp уже предлагала свои возможности для проведения данных работ, однако на тот момент ни ВМС Индонезии, ни Министерство обороны не делали официальных заявлений о покупке корабля.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2025 года начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Мухаммед Али заявил, что командование ВМС проводит оценку необходимости приобретения авианесущего корабля для расширения возможностей проведения небоевых военных операций.

Покупка рассматривается МО Индонезии как один из элементов плана формирования "Минимально необходимых сил" (MEF), которые предполагают наличие в составе ВМС Индонезии не менее четырех вертолетоносцев, четырех фрегатов и нескольких ракетных катеров.

Специализированное итальянское издание RID, в свою очередь, подтвердило интерес со стороны ВМС Индонезии к "Джузеппе Гарибальди" и выдвинуло предположение, что в составе индонезийского флота он мог бы использоваться в качестве вертолетоносца или носителя БЛА.

В условиях необходимости финансирования растущих оборонных расходов, власти Италии могут одобрить продажу "Джузеппе Гарибальди" Индонезии. В последние годы сотрудничество между странами в оборонной сфере усиливается. В марте 2024 года итальянская Fincantieri заключила с Минобороны Индонезии контракт стоимостью 1,18 млрд. евро на поставку двух многоцелевых патрульных кораблей PPA (Pattugliatore Polivalente D’Altura), которые уже были построены и первоначально предназначались для ВМС Италии. Оба корабля были переданы в 2025 году.

Спущенный на воду в 1985 году авианосец (C551) "Джузеппе Гарибальди" был переведен в резерв в октябре 2024 года. В декабре 2024 года в боевой состав ВМС Италии вошел новый универсальный десантный корабль (УДК) "Триест", который заменил "Джузеппе Гарибальди" и занял место флагмана амфибийно-десантной группы итальянского флота.