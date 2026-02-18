«Всех интересуют, как «Тор» проявляет себя в зоне боевых действий»

Источник изображения: topwar.ru

Выставка World Defense Show, которая раз в два года проходит в Эр-Рияде - крупнейшем городе Саудовской Аравии - изначально выстраивалась, исходя из практического опыта соседей из ОАЭ, где уже продолжительное время действуют два международных форума, связанных с вооружениями: в Абу-Даби и Дубае.

Зато теперь, по прошествии четырех лет с момента запуска первой оружейной выставки в Эр-Рияде, новая мировая оружейная площадка на Ближнем Востоке, без преувеличения, гремит на весь мир.

За несколько лет интенсивной работы саудовский форум стал реальным конкурентом для партнеров из Эмиратов, что, впрочем, не слишком расстраивает военных аналитиков и журналистов, ведь выставка в Эр-Рияде генерирует дополнительный пласт современной военно-технической информации.

И, конечно, Россия и ее оружие уже традиционно присутствуют в Эр-Рияде со своею обновленной экспозицией вооружений и военной техники.

За четыре дня международной оружейной выставки World Defense Show-2026 в Саудовской Аравии российскую экспозицию посетили тысячи гостей и участников этого масштабного форума.

В ходе деловой программы выставки представители «Рособоронэкспорта» и российских оружейных холдингов провели ряд встреч и переговоров с делегациями силовых ведомств Саудовской Аравии и других стран-участниц выставки, а также предприятиями оборонной промышленности ближневосточного региона.

Как рассказали в пресс-службе «Рособоронэкспорта», российская делегация обсуждала с партнерами «вопросы поставок российской оружейной продукции и расширения технологического партнерства», направленного на «совместные разработки и производство вооружения и военной техники».

С использованием уникальных технологий и опыта предприятий оборонно-промышленного комплекса России, безусловно.

Как известно, оружейные контракты не любят суеты и излишней огласки, поэтому предоставим нашим специалистам возможность спокойно провести свою непростую работу по проведению новых договоренностей «в жизнь». Мы же, со своей стороны, посмотрим на некоторые типы вооружений, к которым проявляли особый интерес гости и участники World Defense Show-2026.

Прежде всего, это сегмент противовоздушной и противоракетной обороны, - наиболее востребованный в современных боевых действиях вследствие непрерывного развития средств воздушного нападения. Его представляли на полях российской экспозиции специалисты оборонного холдинга «Алмаз-Антей».

Здесь надо отметить, что Концерн ВКО «Алмаз-Антей» – это крупнейшее интегрированное объединение российского ОПК в области разработки и производства систем воздушно-космической обороны. Оружейную продукцию входящих в него предприятий, еще с советских времен поставляемую в армии стран-партнеров, знают во всем оружейном мире, и по сегодняшний день она привлекает внимания десятков государств.

Отдельного внимание со стороны делегаций Ближнего Востока и государств Африки заслужили модели модификаций российского зенитного ракетного комплекса семейства «Тор-М2».

В Эр-Рияде показали базовую версию экспортного ЗРК «Тор-М2», а также ЗРК «Тор-М2КМ» в стационарном и мобильном исполнении, ЗРК «Тор-Э2» на гусеничном шасси и колесный вариант – ЗРК «Тор-М2К».

Эти зенитные ракетные комплексы малой дальности производятся на Ижевском электромеханическом заводе «Купол», и предназначены для защиты сухопутных и морских военных объектов и войск от атак самолетов, вертолетов, крылатых и оперативно-тактических ракет, авиабомб и современных беспилотников.

«Всех интересуют не только характеристики ЗРК «Тор», а именно как он проявляет себя в зоне боевых действий, - заявил журналистам представитель Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Олег Голубев. - Нам есть, что на это ответить. Те положительные характеристики и данные, которые у нас есть, подтверждают возможности комплекса».

По словам эксперта, эти ЗРК которые могут работать в связке с боевой машиной стрелков-зенитчиков «Тайфун-ПВО», обеспечивая прикрытие от воздушных угроз даже во время марша.

Военные аналитики отмечают, что экспортный потенциал российских «Торов» остается высоким и не полностью реализован, особенно в свете постоянно растущего боевого опыта этих средств ПВО.