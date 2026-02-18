Словакия намерена приобрести дополнительные истребители F-16

Первый построенный для ВВС Словакии одноместный истребитель Lockheed Martin F-16С Block 70 Viper (регистрационный номер ВВС США 20-4001, серийный номер EХ-1, словацкий бортовой номер "1001") перед первым полетом на предприятии.

ЦАМТО, 17 февраля. На состоявшейся 15 февраля пресс-конференции по итогам визита в Словакию госсекретаря США Марко Рубио премьер-министр Роберт Фицо подтвердил ведущиеся с Вашингтоном переговоры по вопросу закупки четырех дополнительных истребителей F-16 Блок.70.

По неофициальным данным, контракт на поставку самолетов может быть заключен в конце этого года. Истребители необходимы для усиления защиты воздушного пространства Словакии и союзников по НАТО. Приобретение дополнительных самолетов F-16 обсуждалось с момента передачи предыдущим правительством Словакии Украине 13 самолетов МиГ-29 из состава ВВС страны.

Ранее, 11 февраля, заместитель премьер-министра и министр обороны Словакии Роберт Калиняк подтвердил, что Конгресс США одобрил продажу Словакии дополнительных F-16.

Следует отметить, что Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) до настоящего времени не публиковало сообщения об одобрении продажи Словакии дополнительных самолетов. Не исключено, что Р.Калиняк преждевременно выдал желаемое за действительное. Неофициально сообщается, что в Вашингтон был направлен запрос на поставку от четырех до восьми новых самолетов. При этом нельзя полностью исключить, что стороны решили не разглашать информацию о продаже, хотя особого смысла это и не имеет.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Словакии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 14 истребителей F-16V Блок.70/72, другого сопутствующего оборудования, вооружений и услуг. Полная стоимость заказа была оценена в сумму 2,91 млрд. долл.

Министерство обороны Словакии подписало письмо с предложением и принятием предложения (LOA) о покупке в рамках программы "Иностранные военные продажи" 14 самолетов F-16, боеприпасов, логистической поддержки и услуг обучения в декабре 2018 года. Стоимость пакета составила около 1,589 млрд. евро (1,872 млрд. долл.).

ВВС Словакии должны получить 12 одноместных и два двухместных истребителя F-16V Блок.70/72. Первоначально предполагалось, что поставки будут выполнены в период с 2022 по 2023 гг., однако различные проблемы негативно сказались на графике реализации проекта.

В итоге первый самолет был передан МО Словакии в США в январе 2024 года. В Словакию первая пара самолетов прибыла 22 июля 2024 года.

В настоящее время в Словакии находятся 10 самолетов, включая 9 одноместных и один двухместный. 15 декабря 2025 года компания Lockheed Martin объявила о завершении производства всех истребителей F-16 Блок.70 в рамках заказа Минобороны Словакии. Самолеты были собраны на предприятии в Гринвилле (шт.Южная Каролина) и прошли приемку DD250 в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Как ожидается, оставшиеся четыре F-16C/D прибудут в Словакию в этом году после завершения курса подготовки личного состава в США. Предварительно достижение 1-й тактической эскадрильей 46-го авиакрыла ВВС Словакии начальной готовности к боевому применению запланировано на середину 2026 года.