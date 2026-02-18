Войти
ЦАМТО

Индия может приобрести дополнительные палубные истребители "Рафаль-M" – La Tribune

191
0
0
Палубный истребитель Dassault Rafale M (серийный и бортовой номер М38) авиации ВМС Франции
Палубный истребитель Dassault Rafale M (серийный и бортовой номер М38) авиации ВМС Франции.
Источник изображения: Dassault Aviation

ЦАМТО, 17 февраля. Правительство Индии рассматривает возможность дополнительной закупки 31 палубного истребителя "Рафаль-M" производства компании Dassault Aviation.

Как сообщает La Tribune, в случае одобрения данной инициативы, суммарный парк морской авиации ВМС Индии достигнет 57 ед., что превысит численность аналогичных самолетов в составе ВМС Франции (41 ед.).

С учетом этого, общий объем планируемых и законтрактованных поставок "Рафаль" для всех видов Вооруженных сил Индии может достичь 207 ед. На текущий момент структура уже имеющегося парка и заказов выглядит следующим образом: 36 ед. "Рафаль" (версия для ВВС) поставлены по контракту 2016 года; 26 ед. "Рафаль-M" для ВМС – межправительственное соглашение, подписанное в апреле 2025 года (сумма заказа около 7,5 млрд. долл.); 114 ед. "Рафаль" для ВВС оценочной стоимостью 36-40 млрд. долл. планируется закупить в рамках программы MRFA, на которые в феврале 2026 года Советом по оборонным закупкам (DAC) выдано "одобрение необходимости закупки" (AoN), 31 ед. "Рафаль-M" – новый перспективный заказ для ВМС.

Основной платформой для базирования "Рафаль-M" станет авианосец национальной постройки "Викрант" (водоизмещение 40000 т, длина 260 м), на достройку и оснащение которого после 2014 года было выделено 3,18 млрд. евро. Французские машины выбраны для эксплуатации на данном корабле ввиду недостаточного количества и необходимости глубокой модернизации имеющегося парка МиГ-29К, базирующегося на авианосце "Викрамадитья".

В долгосрочной перспективе (ближайшее десятилетие) запланировано введение в строй более тяжелого авианосца национальной постройки, "Вишал". Его проектные характеристики предусматривают водоизмещение 65000 т, использование электромагнитной катапульты (EMALS) и, потенциально, ядерной силовой установки, что позволит эксплуатировать тяжелые авиационные комплексы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Франция
Продукция
Rafale
Адмирал Горшков
МиГ-29К
Компании
Dassault
Проекты
Авианосец
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.02 05:15
  • 14443
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.02 23:45
  • 0
Комментарий к "НАТО готовится к блокаде гражданского судоходства России с прицелом на Арктику и Балтику (Military Watch Magazine, США)"
  • 17.02 23:11
  • 0
Комментарий к "Украинский эксперт: Западные системы ПВО были разработаны для войны другого типа"
  • 17.02 21:21
  • 492
Претензии к администрации сайта
  • 17.02 18:28
  • 537
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 17.02 18:08
  • 123
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 17.02 17:22
  • 4
В Омском госуниверситете будут готовить юристов для концерна «Уралвагонзавод»
  • 17.02 12:28
  • 1
В описании новейшего украинского лазерного оружия против дронов нашли несостыковки
  • 17.02 11:07
  • 109
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 17.02 06:44
  • 101
МС-21 готовится к первому полету
  • 17.02 06:14
  • 2
Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году
  • 17.02 05:03
  • 0
Комментарий/ответ на "Стр_ах, клевета, ненависть ко всему русскому. Откуда страны Прибалтики черпают свою русофобию?"
  • 17.02 03:02
  • 0
Комментарий к "«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене"
  • 17.02 01:32
  • 1
«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене
  • 16.02 20:31
  • 0
Комментарий к "ФАШИЗМ = СОЦИАЛИЗМ?"