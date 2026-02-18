Индия может приобрести дополнительные палубные истребители "Рафаль-M" – La Tribune

ЦАМТО, 17 февраля. Правительство Индии рассматривает возможность дополнительной закупки 31 палубного истребителя "Рафаль-M" производства компании Dassault Aviation.

Как сообщает La Tribune, в случае одобрения данной инициативы, суммарный парк морской авиации ВМС Индии достигнет 57 ед., что превысит численность аналогичных самолетов в составе ВМС Франции (41 ед.).

С учетом этого, общий объем планируемых и законтрактованных поставок "Рафаль" для всех видов Вооруженных сил Индии может достичь 207 ед. На текущий момент структура уже имеющегося парка и заказов выглядит следующим образом: 36 ед. "Рафаль" (версия для ВВС) поставлены по контракту 2016 года; 26 ед. "Рафаль-M" для ВМС – межправительственное соглашение, подписанное в апреле 2025 года (сумма заказа около 7,5 млрд. долл.); 114 ед. "Рафаль" для ВВС оценочной стоимостью 36-40 млрд. долл. планируется закупить в рамках программы MRFA, на которые в феврале 2026 года Советом по оборонным закупкам (DAC) выдано "одобрение необходимости закупки" (AoN), 31 ед. "Рафаль-M" – новый перспективный заказ для ВМС.

Основной платформой для базирования "Рафаль-M" станет авианосец национальной постройки "Викрант" (водоизмещение 40000 т, длина 260 м), на достройку и оснащение которого после 2014 года было выделено 3,18 млрд. евро. Французские машины выбраны для эксплуатации на данном корабле ввиду недостаточного количества и необходимости глубокой модернизации имеющегося парка МиГ-29К, базирующегося на авианосце "Викрамадитья".

В долгосрочной перспективе (ближайшее десятилетие) запланировано введение в строй более тяжелого авианосца национальной постройки, "Вишал". Его проектные характеристики предусматривают водоизмещение 65000 т, использование электромагнитной катапульты (EMALS) и, потенциально, ядерной силовой установки, что позволит эксплуатировать тяжелые авиационные комплексы.