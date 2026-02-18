Войти
Дроны ВСУ проткнут «Булавкой»

Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Компания «Росси» разработала FPV-перехватчик «Булавка» для поражения дронов

Российские специалисты создали новый FPV-перехватчик «Булавка», который сможет «проткнуть» дроны ВСУ кинетическим ударом. Об этом сообщили в компании-разработчике «Росси», передает ТАСС.

«FPV-ПВО "Булавка" — наше новое изделие, предназначенное для кинетического поражения беспилотников. Дрон не оснащен боевой частью, максимальная полезная нагрузка аппарата — 200 граммов», — рассказал производитель.

Аппарат развивает скорость до 270 километров в час. Его можно применять для защиты населенных пунктов, объектов топливо-энергетического комплекса и других объектов. Собеседник агентства подчеркнул, что «Булавка» прошла комплекс испытаний. В перспективе аппараты могут применять для защиты приграничья.

В январе стало известно, что в Вооруженных силах России стартовала программа подготовки операторов дронов-перехватчиков. Военнослужащие осваивают квадрокоптеры противовоздушной обороны и перехватчики самолетного типа «Молния-ПВО».

