Против кого саудовские ВМС закупают большую партию торпед MU90

Источник изображения: topwar.ru

WASS является дочерним предприятием итальянской компании Fincantieri и считается одним из мировых лидеров в производстве систем противолодочной обороны. Недавно она заключила крупный контракт с Королевскими военно-морскими силами Саудовской Аравии.

Об этом сообщила пресс-служба компании Fincantieri.

Саудовские ВМС закупают большую партию легких торпед MU90. Сумма контракта, составляющая 200 миллионов евро, указывает на то, что компания WASS получила от ближневосточного королевства крупнейший заказ в 150-летней истории своего существования, «переплюнув» по объему бюджета предыдущую закупку, которую сделали у нее индийские партнеры. Это первый контракт, заключенный Минобороны Саудовской Аравии со структурами Fincantieri.

Предполагается, что поставка будет осуществлена в период с 2029 по 2030 год.

Торпеда MU90 считается одной из лучших в своем классе. Она стоит на вооружении ВМС Италии и более десятка других государств мира. Ее основное назначение – противолодочная оборона. Торпеду можно запускать с самых разных платформ, включая самолеты и надводные корабли.

Кроме поставки самого вооружения, контракт предусматривает услуги по материально-техническому обеспечению.

Теперь остается разобраться, против кого Саудовская Аравия предполагает применять свои новые торпеды, но это не так просто.

Первыми приходят в голову в качестве потенциального противника ВМС Израиля. Дело в том, что они располагают одной из крупнейших на Ближнем Востоке подводной флотилией. Тем более, что арабский мир всегда видит в еврейском государстве своего потенциального противника.

Следующий момент – это наращивание в регионе военно-морского присутствия США. Сейчас сконцентрированные на Ближнем Востоке американские силы угрожают Ирану, но никто не знает, на кого они будут направлены в будущем. Ничего нельзя исключать в перспективе, в том числе и возможное обострение отношений между США и Саудовской Аравией вплоть до военного противостояния.

Вероятен и противоположный сценарий – более тесное сотрудничество между Вашингтоном и Эр-Риядом в будущем, включая партнерство в оборонной сфере. Тогда в качестве противника саудитов может рассматриваться Иран.

Можно также предположить, что закупка крупной партии торпед была осуществлена Королевством не из расчета на конкретного противника, а «на всякий случай», то есть с учетом всех вероятных рисков.

