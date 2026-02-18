Войти
ЦАМТО

Индия может взять на себя ТОиР и модернизацию парка Су-30МКМ ВВС Малайзии

167
0
0
Истребители Су-30МКМ
Истребители Су-30МКМ из состава Королевских ВВС Малайзии.
Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 17 февраля. МИД и Минобороны Малайзии официально подтвердили проработку вопроса о переносе техобслуживания, ремонта и капремонта (ТОиР) парка истребителей Су-30МКМ ВВС Малайзии на мощности индийского ОПК.

Как сообщает Berita Harian, решение вызвано критическими затруднениями в логистике и проведении финансовых транзакций с российскими контрагентами через систему SWIFT в условиях санкционного давления США.

По заявлению министра иностранных дел Малайзии Мохамада Хасана, индийская сторона предложила альтернативные каналы обеспечения жизненного цикла самолетов российского производства. Тема была финализирована в ходе официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Куала-Лумпур. Стороны отметили высокую степень унификации авиационных активов Малайзии, Индии и Вьетнама.

Ключевой проблемой взаимодействия с РФ признана невозможность проведения транзакций через систему SWIFT и регулярных платежей в условиях санкционного давления США. Индия, обладая компетенциями по производству запасных частей и обслуживанию силовых установок (АЛ-31ФП), готова взять на себя обязательства по ТОиР малазийского парка Су-30МКМ. Соответствующее заявление было сделано главой МИД в ходе ответов на вопросы в малазийском парламенте.

Параллельно министр обороны Мохамед Халед Нордин сообщил, что МО Малайзии приступит к глубокой модернизации Су-30МКМ к 2030 году в случае срыва сделки по приобретению подержанных F/A-18D "Хорнет" из состава ВВС Кувейта.

На текущий момент на вооружении ВВС Малайзии состоит 18 Су-30МКМ (закуплены по контракту 2003 года на сумму 900 млн. долл.), ресурс которых рассчитан до 2035 года. Интенсификация работ по Су-30МКМ напрямую коррелирует со статусом закупки 33 ед. подержанных F/A-18D "Хорнет" из состава ВВС Кувейта. В случае затягивания сделки со стороны США, модернизация российского парка станет приоритетной задачей для поддержания боеспособности ВВС Малайзии.

Справочно:

Ключевым партнером с индийской стороны выступает корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL), обладающая лицензионными мощностями в Насике. Ранее HAL обеспечила производство 222 из 272 ед. Су-30МКИ для ВВС Индии. Это гарантирует Малайзии доступ к полной технологической базе для обслуживания силовых установок АЛ-31ФП и планера. Согласно имеющейся информации, стоимость капитального ремонта одного борта (продление ресурса на 1500 летных часов или 10 лет) оценивается примерно в 27 млн. долл.

Основные направления программы глубокой модернизации малазийских Су-30МКМ могут включать замену имеющейся РЛС Н011М "Барс" на индийскую станцию "Вирупакша" (Virupaksha) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также адаптацию индийских комплектующих под специфическую архитектуру Су-30МКМ, включающую французские (Thales: ИЛС, контейнеры DAMOCLES, система NAVFLIR) и южноафриканские (Saab Grintek: датчики MAWS и LWS) системы. Стоимость MLU по стандарту "Super Sukhoi" оценивается в 50-70 млн. долл. за единицу. Также может рассматриваться интеграция УР класса "воздух-воздух" "Астра" Mk1 и сверхзвуковых ПКР "Брамос-A" (требует усиления центральной секции фюзеляжа).

В феврале 2025 года в ходе 13-го заседания комитета по оборонному сотрудничеству (MIDCOM) были утверждены полномочия специально созданного "Форума Су-30" (Su-30 Forum). Данная структура обеспечит прямой обмен эксплуатационными данными между ВВС Малайзии и Индии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Индия
Кувейт
Малайзия
Россия
США
Продукция
F-18
PJ-10 Brahmos
АЛ-31Ф
АЛ-31ФП
Су-30
Су-30МК
Компании
HAL
Thales
Проекты
АФАР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.02 05:15
  • 14443
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.02 23:45
  • 0
Комментарий к "НАТО готовится к блокаде гражданского судоходства России с прицелом на Арктику и Балтику (Military Watch Magazine, США)"
  • 17.02 23:11
  • 0
Комментарий к "Украинский эксперт: Западные системы ПВО были разработаны для войны другого типа"
  • 17.02 21:21
  • 492
Претензии к администрации сайта
  • 17.02 18:28
  • 537
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 17.02 18:08
  • 123
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 17.02 17:22
  • 4
В Омском госуниверситете будут готовить юристов для концерна «Уралвагонзавод»
  • 17.02 12:28
  • 1
В описании новейшего украинского лазерного оружия против дронов нашли несостыковки
  • 17.02 11:07
  • 109
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 17.02 06:44
  • 101
МС-21 готовится к первому полету
  • 17.02 06:14
  • 2
Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году
  • 17.02 05:03
  • 0
Комментарий/ответ на "Стр_ах, клевета, ненависть ко всему русскому. Откуда страны Прибалтики черпают свою русофобию?"
  • 17.02 03:02
  • 0
Комментарий к "«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене"
  • 17.02 01:32
  • 1
«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене
  • 16.02 20:31
  • 0
Комментарий к "ФАШИЗМ = СОЦИАЛИЗМ?"