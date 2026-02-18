Индия может взять на себя ТОиР и модернизацию парка Су-30МКМ ВВС Малайзии

ЦАМТО, 17 февраля. МИД и Минобороны Малайзии официально подтвердили проработку вопроса о переносе техобслуживания, ремонта и капремонта (ТОиР) парка истребителей Су-30МКМ ВВС Малайзии на мощности индийского ОПК.

Как сообщает Berita Harian, решение вызвано критическими затруднениями в логистике и проведении финансовых транзакций с российскими контрагентами через систему SWIFT в условиях санкционного давления США.

По заявлению министра иностранных дел Малайзии Мохамада Хасана, индийская сторона предложила альтернативные каналы обеспечения жизненного цикла самолетов российского производства. Тема была финализирована в ходе официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Куала-Лумпур. Стороны отметили высокую степень унификации авиационных активов Малайзии, Индии и Вьетнама.

Ключевой проблемой взаимодействия с РФ признана невозможность проведения транзакций через систему SWIFT и регулярных платежей в условиях санкционного давления США. Индия, обладая компетенциями по производству запасных частей и обслуживанию силовых установок (АЛ-31ФП), готова взять на себя обязательства по ТОиР малазийского парка Су-30МКМ. Соответствующее заявление было сделано главой МИД в ходе ответов на вопросы в малазийском парламенте.

Параллельно министр обороны Мохамед Халед Нордин сообщил, что МО Малайзии приступит к глубокой модернизации Су-30МКМ к 2030 году в случае срыва сделки по приобретению подержанных F/A-18D "Хорнет" из состава ВВС Кувейта.

На текущий момент на вооружении ВВС Малайзии состоит 18 Су-30МКМ (закуплены по контракту 2003 года на сумму 900 млн. долл.), ресурс которых рассчитан до 2035 года. Интенсификация работ по Су-30МКМ напрямую коррелирует со статусом закупки 33 ед. подержанных F/A-18D "Хорнет" из состава ВВС Кувейта. В случае затягивания сделки со стороны США, модернизация российского парка станет приоритетной задачей для поддержания боеспособности ВВС Малайзии.

Справочно:

Ключевым партнером с индийской стороны выступает корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL), обладающая лицензионными мощностями в Насике. Ранее HAL обеспечила производство 222 из 272 ед. Су-30МКИ для ВВС Индии. Это гарантирует Малайзии доступ к полной технологической базе для обслуживания силовых установок АЛ-31ФП и планера. Согласно имеющейся информации, стоимость капитального ремонта одного борта (продление ресурса на 1500 летных часов или 10 лет) оценивается примерно в 27 млн. долл.

Основные направления программы глубокой модернизации малазийских Су-30МКМ могут включать замену имеющейся РЛС Н011М "Барс" на индийскую станцию "Вирупакша" (Virupaksha) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также адаптацию индийских комплектующих под специфическую архитектуру Су-30МКМ, включающую французские (Thales: ИЛС, контейнеры DAMOCLES, система NAVFLIR) и южноафриканские (Saab Grintek: датчики MAWS и LWS) системы. Стоимость MLU по стандарту "Super Sukhoi" оценивается в 50-70 млн. долл. за единицу. Также может рассматриваться интеграция УР класса "воздух-воздух" "Астра" Mk1 и сверхзвуковых ПКР "Брамос-A" (требует усиления центральной секции фюзеляжа).

В феврале 2025 года в ходе 13-го заседания комитета по оборонному сотрудничеству (MIDCOM) были утверждены полномочия специально созданного "Форума Су-30" (Su-30 Forum). Данная структура обеспечит прямой обмен эксплуатационными данными между ВВС Малайзии и Индии.