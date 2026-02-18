Патрушев: Путину скоро представят программу кораблестроения ВМФ до 2050 года

ЦАМТО, 17 февраля. Президенту России Владимиру Путину скоро представят уточненную программу кораблестроения ВМФ РФ до 2050 года, в которую войдут требования по созданию кораблей для защиты отечественных торговых судов от пиратских атак со стороны Запада.

Об этом сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru.

Внушительные силы Военно-морского флота РФ должны постоянно находиться на защите торговых судов России от западных атак, заявил Патрушев.

"В этой связи соответствующие требования для развития Военно-морского флота мы закладываем в уточненную программу кораблестроения ВМФ до 2050 года, которая сейчас дорабатывается и скоро будет представлена президенту, уже утвердившему новую Стратегию развития ВМФ и программу кораблестроения органов ФСБ", – сказал Н.Патрушев.

Как отметил Н.Патрушев, если возможную морскую блокаду России европейцами не удастся снять правовым путем, ее будет прорывать и ликвидировать ВМФ РФ.

"Любые попытки морской блокады России абсолютно нелегальны с точки зрения международного права, а используемое Евросоюзом понятие "теневой флот" – это юридическая фикция, сказал Н.Патрушев в интервью aif.ru. В качестве первого ответного шага на возможные попытки морской блокады РФ Москва задействует политико-дипломатические и правовые механизмы, отметил Н.Патрушев.

"Если мирным путем урегулировать эту ситуацию не получится, то блокаду будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот", – подчеркнул он.

Говоря об ответных мерах на пиратские атаки Запада на российские торговые суда, Н.Патрушев назвал Военно-морской флот лучшим гарантом безопасности судоходства.

Меры реагирования на западные атаки на российские торговые суда вырабатываются, в том числе по линии Морской коллегии, заявил Н.Патрушев.

"Считаем, что, как и во все времена, лучшим гарантом безопасности судоходства является Военно-морской флот", – подчеркнул Н.Патрушев.

По его словам, текущая ситуация показывает, что из всех видов вооруженных сил именно флот является наиболее мощным и одновременно гибким геополитическим инструментом, пригодным для активного применения как в мирное время, так и в период вооруженного конфликта.

"Наличие флота, способность защищать нашу экономическую деятельность на море, вывозить нашу нефть, зерно, удобрения является условием для нормальной жизнедеятельности государства", – добавил Н.Патрушев.

При этом, по его словам, Россия должна сделать ставку на создание высокотехнологичного Военно-морского флота, это отражено в программе кораблестроения ВМФ до 2050 года.

"России требуется сбалансированный флот, способный решать все насущные задачи и отвечать требованиям времени, прежде всего, технологическим", – сказал Патрушев.

По его словам, сейчас военно-морское дело кардинально меняется – совсем недавно в состав флота вошли безэкипажные катера, но в недалеком будущем ведущие флоты мира массово пополнятся безэкипажными кораблями, как минимум, класса "корвет", будут внедрены еще десятки новейших технологий, которые полностью изменят облик войны на море.

"В этой ситуации нам нужно сделать ставку на создание высокотехнологичного флота. Именно поэтому один из приоритетов, которые мы закладываем в упомянутые документы – это технологическое лидерство", – резюмировал Н.Патрушев.