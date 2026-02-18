Войти
Киев перешёл к массированным ударам беспилотниками по территории России

Источник изображения: topwar.ru

Киевский режим уже который день проводит массированные атаки беспилотниками на российские регионы, видимо, таким способом Зеленский хочет усилить свои переговорные позиции, заставив Москву принять «воздушное перемирие». Удары наносятся в разных направлениях, причем практически в круглосуточном режиме. Под атакой уже побывали приграничные регионы, сегодня ночью Киев атаковал в южном направлении.

По данным военного ведомства, в течение ночи средствами ПВО был сбит и перехвачен 151 украинский беспилотник самолетного типа. К сожалению, не обошлось без пострадавших и последствий на земле. Над Крымом перехватили 38 украинских дронов, основная масса которых атаковала Севастополь. Ранения получил 9-летний мальчик, есть повреждения многоквартирных и частных домов, а также автомобилей.

В Краснодарском крае сбито 18 беспилотников, есть возгорание резервуара с нефтепродуктами на Ильинском НПЗ. В Крымском районе повреждено здание локомотивного депо. В самом Краснодаре обломки дрона упали на стадион академии ФК «Краснодар». О пострадавших не сообщается.

Добрались беспилотники и до Татарстана, атаковав Казань и Нижнекамск, а также до Удмуртии, атаковав Ижевск. По количеству сведений нет, о последствиях пока не сообщалось.

План «Ковер» вводился в аэропортах Екатеринбурга, Казани, Тамбова, Перми, Уфы, Ульяновска, Ижевска, Пензы, Нижнекамска, Сочи, Геленджика и Краснодара.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
НПЗ
Проекты
БПЛА
