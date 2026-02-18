По горючим следам: как снабжение топливом адаптировали к условиям СВО

Для заправки техники используют защищенные машины и наземные беспилотники

На замаскированном пункте заправки всё подчинено одному правилу: ни минуты на поверхности. Здесь скворечник оказывается пультом управления насосом, а обычный на вид рюкзак — высокотехнологичной канистрой для марш-броска через «зеленку». В канун 90-летия Службы горючего «Известия» посетили 110-ю бригаду 51-й армии Южного военного округа, чтобы увидеть, как почти вековой опыт службы горючего соединяется с роботизацией и как изменилась логистика ГСМ.

Как организован подвоз топлива на СВО

Главный вызов для тыловиков сегодня — путь подвоза. Из-за активности вражеских БПЛА крупные бензовозы больше не могут подходить близко к передовой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— Крупногабаритный транспорт идет только до складов, — рассказывает начальник службы горючего 110-й бригады майор Александр Шуринов. — Дальше работаем «микродозами»: используем багги «Улан», квадроциклы и мотоциклы. На прифронтовых пунктах создаем запас на пять-шесть дней, а на сами позиции топливо доставляют уже пешком в специальной таре.

Одна из главных новинок — ранцевая канистра. Это мягкий рюкзак на 21 литр, изготовленный из химически стойких материалов. Его удобно везти на мотоцикле, а затем нести на спине через лес к генераторам на опорных пунктах. Когда нужно преодолеть километры под огнем, такая «мягкая канистра» спасает жизни подносчикам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Боец на квадроцикле наполняет при нас такую канистру на замаскированном пункте заправки. Заправщик открывает дверку деревянного скворечника, и под ним обнаруживается счетчик и заправочный пистолет, а под землей на шестиметровой глубине установлен вертикальный резервуар на 20 кубометров горючего. В том же подземном помещении — и рабочее место для оформления документов при выдаче: в современных условиях всё делается для того, чтобы военнослужащие не проводили на поверхности ни минуты лишнего времени.

Под землей организован и склад масел и смазок. Александр Шуринов показывает нам хранение повышенного запаса материалов. Среди привычных автомобильных и танковых наименований и новая номенклатура — моторные масла для БПЛА с двигателями внутреннего сгорания. Из-под земли к машинам сформированные к погрузке партии поднимают с помощью вагонетки с электроприводом, которая справляется даже с тяжелыми стальными бочками. Наверху пара бойцов с помощью специального устройства, которое упрощает погрузку в кузов, быстро загружают бочку в «Урал».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Еще одна примета нынешнего периода спецоперации — модернизация техники. Машины-бензовозы получают сетки и экраны для защиты от ударов БПЛА-камикадзе и сбросов с воздуха. Танки или самоходные артиллерийские установки требуют объемы топлива, которые невозможно доставить малогабаритным транспортом, а тем более пешком. Поэтому машины снабжения также получают усиленную защиту, а новые модели изначально снабжаются бронированными и минно-защищенными кабинами.

Роботы вместо канистр

Конечно, службу горючего не обходит стороной роботизация. Ближе к передовой, где даже пешее передвижение может быть слишком опасным, бензин для генераторов группам закрепления и штурмовикам с мотоциклов перегружают в НРТК — наземные робототехнические комплексы. Всего за несколько минут почти незаметный в маскировочных сетях тяжелый мотоцикл с коляской подъезжает в условленном месте к НРТК, водитель перебрасывает на платформу робота мягкие ранцы-канистры и срывается с места, а дальше в путь уже уходит управляемая дистанционно бесшумная платформа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Александр Шуринов подчеркивает, что среди задач важное место занимает охрана и оборона объектов. В современных условиях основную угрозу представляют БПЛА врага, поэтому основное внимание уделяется маскировке и организации постов воздушного наблюдения. Машины и пункты заправки прикрывают бойцы с ружьями 12-го калибра, эффективными против дронов.

— Я начинал свой путь в 2015 году в армии ДНР водителем-заправщиком. Наша работа очень важна, все специалисты службы с большой отдачей относятся к ней, знают, что от наличия ГСМ зависит успех выполнения боевой задачи бригады, — уверен Александр Шуринов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Ранее начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, полковник Владимир Демиров рассказал «Известиям», что появление «киллзон» глубиной до 30 км заставило службу горючего перейти на скрытную доставку топлива с помощью наземных роботов и беспилотников. Классические автоцистерны на передовой заменяет безопасная полимерная тара, а трубопроводные магистрали по дну рек стали эффективной альтернативой разрушенным переправам.

Техническое переоснащение затронуло все сферы: топливозаправщики получили штатную броню и системы РЭБ, для авиации разработан универсальный заправщик специальными жидкостями, способный заменить сразу несколько устаревших машин, на флоте эластичные рукава позволяют заправлять корабли даже на необорудованном побережье, а мобильные комплекты приема горючего из железнодорожных цистерн сократили время их разгрузки в три раза.

Дмитрий Астрахань