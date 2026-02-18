Силы ВМФ должны постоянно защищать российские суда, заявил Патрушев

Базовый тральщик "Александр Обухов" проекта 12700 "Александрит" на учениях по развертыванию сил Балтийского флота для обеспечения безопасности судоходства.

Патрушев: внушительные силы ВМФ должны постоянно защищать торговые суда России

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Внушительные силы Военно-морского флота РФ должны постоянно находиться на защите торговых судов России от пиратских атак со стороны Запада, в том числе в регионах, удаленных от территории страны, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

В интервью aif.ru Патрушев, говоря об ответных мерах на атаки Запада на российские торговые суда, назвал отечественный Военно-Морской флот лучшим гарантом безопасности судоходства.

"На основных морских направлениях, в том числе в удаленных от России регионах, на постоянной основе должны находиться внушительные силы, готовые охладить пыл западных корсаров", - подчеркнул Патрушев.

ВМС Франции 22 января задержали следовавший из Мурманска танкер Grinch в Средиземном море для проверки принадлежности судна, которое Париж подозревал в использовании ложного флага. Операция по задержанию танкера была проведена при содействии союзников Парижа, в частности – Британии. В конце января британский министр обороны Джон Хили заявил, что Лондон рассматривает дальнейшие варианты применения военных при задержании танкеров и совместно с другими странами изучает юридические основания для этого.