Патрушев призвал сделать ставку на высокотехнологичный ВМФ

Патрушев: Россия должна сделать ставку на создание высокотехнологичного ВМФ

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия должна сделать ставку на создание высокотехнологичного военно-морского флота, это отражено в программе кораблестроения ВМФ до 2050 года, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Президенту России Владимиру Путину скоро представят уточненную программу кораблестроения ВМФ РФ до 2050 года, в которую войдут требования по созданию кораблей, необходимых для защиты отечественных торговых судов от пиратских атак со стороны Запада, сообщил Патрушев в интервью aif.ru. Он напомнил, что Путин ранее утвердил новую Стратегию развития ВМФ РФ и программу кораблестроения органов ФСБ.

"России требуется сбалансированный флот, способный решать все насущные задачи и отвечать требованиям времени, прежде всего технологическим", - сказал Патрушев.

По его словам, сейчас военно-морское дело кардинально меняется - совсем недавно в состав флота вошли безэкипажные катера, но в недалеком будущем ведущие флоты мира массово пополнятся безэкипажными кораблями, как минимум, класса "корвет", будут внедрены еще десятки новейших технологий, которые полностью изменят облик войны на море.

"В этой ситуации нам нужно сделать ставку на создание высокотехнологичного флота. Именно поэтому один из приоритетов, которые мы закладываем в упомянутые документы – это технологическое лидерство", - добавил Патрушев.