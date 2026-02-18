Войти
Патрушев оценил подготовку будущих моряков и судостроителей в России

Николай Патрушев
Николай Патрушев.
Источник изображения: Сергей Гунеев / РИА Новости

Патрушев: подготовка будущих моряков в России стала захватывающей

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Подготовка будущих моряков и судостроителей в России стала по-настоящему захватывающим занятием, они учатся на современных тренажерах, аналогов которых нет в мире, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"И ВМФ, и гражданский флот пополняются перспективными и целеустремленными специалистами", - сказал Патрушев в интервью aif.ru.

Помощник главы государства рассказал, как в январе нынешнего года посещал фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников".

"Моряки пригласили заехать к ним в гости, осмотреть корабль. Пообщался с офицерами в кают-компании и с удовольствием отметил, что в большинстве своем это энергичные ребята, мастера морского дела, которые к тому же задают умные, острые вопросы, мыслят серьезными, стратегическими категориями", - отметил Патрушев.

Молодежь охотно идет и на гражданский флот, добавил он.

"Во многом это заслуга отечественного морского образования, которое перестраивается в соответствии с требованиями времени. Подготовка будущих моряков и судостроителей стала по-настоящему захватывающим занятием. Обучение идет на современных тренажерах, аналогов которых нет в мире", - подчеркнул Патрушев.

По его словам, открываются производственные лаборатории, где студенты могут проходить производственную практику и реализовывать собственные исследовательские проекты. "Я это все вижу, когда посещаю и знаменитую "Корабелку", "Макаровку" и другие вузы", - сказал помощник президента РФ.

