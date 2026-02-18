Войти
МИД Германии призвал Францию увеличить расходы на оборону

Йохан Вадефуль и Кая Каллас на встрече Большой двадцатки
Йохан Вадефуль и Кая Каллас на встрече Большой двадцатки.
ЦАМТО, 17 февраля. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Францию увеличить расходы на оборону и назвал усилия Парижа недостаточными для достижения цели европейского суверенитета.

"Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно и справедливо говорил о нашем стремлении к европейскому суверенитету. Любой, кто говорит об этом, должен действовать соответствующим образом в своей стране. К сожалению, усилий Французской республики недостаточно для этой цели", – цитирует "РИА Новости" заявление главы немецкого МИД в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Бундестаг в ноябре 2025 года увеличил оборонный бюджет Германии на 2026 год примерно до 108 млрд. евро – самого высокого уровня со времен окончания "холодной войны". В основном средства пойдут на закупки военной техники и боеприпасов, значительная часть которых финансируется за счет кредитов.

