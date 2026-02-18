Войти
ЦАМТО

Украина получила 4,4 млн. снарядов в рамках "чешской инициативы"

Президент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел.
Источник изображения: © AP Photo / Petr David Josek

ЦАМТО, 17 февраля. Украина получила порядка 4,4 млн. крупнокалиберных снарядов в рамках "чешской инициативы", сообщил президент Чехии Петр Павел.

"Инициатива принесла Украине порядка 4,4 млн. крупнокалиберных боеприпасов. В прошлом году их было почти 2 млн.", – цитирует "РИА Новости" заявление П.Павела в интервью чешскому изданию Odkryto.cz, которое было опубликовано 16 февраля.

Как напоминает агентство, весной 2024 года президент Чехии П.Павел, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, публично озвучил идею о поставках боеприпасов из третьих стран на Украину. При этом Чехия взяла на себя организаторские функции, а ряд западных стран выступил в качестве финансовых доноров.

Новый чешский премьер Андрей Бабиш, под руководством которого движение ANO ("Акция недовольных граждан") выиграло в октябре прошлого года выборы в парламент страны, перед выборами и сразу после них неоднократно заявлял о том, что инициатива по боеприпасам носит непрозрачный характер, и даже предлагал передать ее в НАТО. Затем, после ряда зарубежных встреч, в том числе, с генсеком НАТО Марком Рютте, взгляды А.Бабиша изменились, и он заявил, что Чехия продолжит участвовать в инициативе в качестве посредника, но без вложения средств из своего госбюджета.

