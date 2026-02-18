Хегсет и Рубио: доля США на мировом рынке оружия составляет 43%

ЦАМТО, 17 февраля. Согласно данным госсекретаря США Марко Рубио и министра войны Пита Хегсета, доля США на мировом рынке оружия составляет 43%.

Как передает "РИА Новости", в совместной статье П.Хегсета и М.Рубио для издания USA Today говорится, что "продажи оружия США остаются на высочайшем уровне с долей на мировом рынке в 43%".

На данный момент, по их оценке, портфель американского ВПК насчитывает более 16 тыс. заказов от 190 "глобальных партнеров". Сумму сделок (портфель заказов) они оценивают в 900 млрд. долл. (судя по столь огромной заявленной сумме, в нее включено все: как экспортные, так и внутренние заказы, а также перспективные закупки и рамочные соглашения – прим. ред.).

В то же время, по оценке П.Хегсета и М.Рубио, заказчикам американского оружия приходится годами ожидать поставок из-за недостаточно ритмичной работы американского ВПК.

"Наши союзники и партнеры, которые предлагают предоплату, должны терпеливо ждать, часто несколько лет, пока мы произведем достаточно систем, чтобы покрыть собственные и начать покрывать их нужды", – говорится в совместной статье П.Хегсета и М.Рубио.

Чиновники пообещали, что нынешняя администрация поменяет подходы к закупке оборудования и взаимодействию с предприятиями, привлекая новые источники капитала и выстраивая цепочки поставок.

Комментарий ЦАМТО

По оценке ЦАМТО, П.Хегсет и М.Рубио несколько преувеличивают долю США на мировом рынке оружия, отдавая Соединенным Штатам долю в 43% мирового рынка.

США действительно являются абсолютным лидером на мировом рынке оружия по фактическому экспорту вооружений (включены обычные виды вооружений согласно классификации Регистра ООН), занимая с большим отрывом 1 место.

По предварительным данным ЦАМТО, объем идентифицированного военного экспорта США в 2025 году составил 44,603 млрд. долл. или 37,32% от общемирового объема экспорта ПВН. Прошедший 2025 год стал рекордным для США по стоимостному объему экспорта вооружений.

Наряду с выходом на максимальные объемы экспортных поставок самых дорогостоящих истребителей F-35 (компания Lockheed Martin сообщила, что в 2025 году побила рекорд по поставкам истребителей F-35, передав заказчикам 191 самолет), во многом высокие показатели США по 2022-2025 годам связаны, в том числе, с началом масштабных поставок современных ВиВТ западным странам для замены устаревших вооружений, переданных в качестве военной помощи Киеву.

Для сравнения: в 2022 году объем идентифицированного военного экспорта США составил 38,402 млрд. долл. (35,50% мирового рынка), в 2023 году – 36,951 млрд. долл. (40,41%), в 2024 году – 34,110 млрд. долл. (35,51%), в 2025 году – 44,603 млрд. долл. (37,32%). В целом за последний 4-летний период США экспортировали вооружений на сумму 154,066 млрд. долл. (37,11% мирового рынка).