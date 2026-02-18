Британцы выбрали надводные дроны для борьбы с "теневым флотом"

Британский спецназ может использовать катера-дроны для охоты на суда, которые западные страны считают "теневым флотом" России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Telegraph.

Речь идет о безэкипажных катерах, построенных компанией Kraken Technology в графстве Гэмпшир. Они уже прошли испытания в рамках учений НАТО в Балтийском море, утверждает издание.

Безэкипажный катер K3 Scout, Великобритания KRAKEN TECHNOLOGY

По данным The Telegraph, катера получили обозначение K3 Scout. Их корпус выполнен из специального легкого композитного стекловолоконного материала. Длина – около 11 метров, максимальная скорость – 50–55 узлов, дальность плавания – 650 морских миль при скорости 25 узлов. Автономность – до 30 дней, максимальное водоизмещение – 2550 кг, полезная нагрузка – 600 кг. Стоимость K3 Scout оценивается в 280 тысяч фунтов стерлингов (322 тысячи евро).

Собеседники The Telegraph утверждают, что Особая лодочная служба, элитное подразделение спецназа Королевского военно-морского флота Великобритании, изучает возможность использования таких дронов в секретных миссиях в будущем.

Генеральный директор Kraken Мэл Крис считает, что новые высокотехнологичные суда могут сыграть важную роль в обеспечении безопасности подводных коммуникаций, а также морских ветроэлектростанций и нефтяных платформ.

По данным агентства Bloomberg, министр обороны Великобритании Джон Хили обсуждал с коллегами из стран Балтии и Северной Европы захват танкеров, связанных с российским "теневым флотом".

Газета The Times писала, что британский Королевский военно-морской флот предлагал создать командный центр, который отслеживал бы "теневой флот" у восточного побережья. Предполагалось, что этот центр будет дистанционно управлять беспилотными катерами, патрулирующими Северное море, а те – собирать информацию о том или ином танкере, чтобы к моменту, когда он достигнет пролива Ла-Манш, у властей было достаточно сведений для определения законности его задержания. Компенсировать затраты предлагалось за счет продажи нефти с захваченных судов.