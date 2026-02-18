Саудовская Аравия закупает четыре базовых патрульных самолёта С-27J MPA

Итальянская компания Leonardo 16 февраля 2026 года сообщила о заключении контракта на поставку министерству обороны Саудовской Аравии четырех базовых патрульных самолётов С-27J MPA (Мaritime Рatrol Аircraft), являющихся специализированным патрульным вариантом известного турбовинтового двухдвигательного военно-транспортного самолёта Leonardo C-27J Spartan.

Изображение базового патрульного самолета Leonardo C-27J MPA (c) Leonardo

Поставки самолетов C-27J MPA авиации ВМС Саудовской Аравии планируется начать в 2029 году. Саудовская Аравия стала первым заказчиком версии C-27J MPA. Ранее в июне 2025 года саудовская государственная нефтедобывающая компания Saudi Aramco подписала контракт на приобретение двух самолетов С-27J в основном транспортном варианте (эти два самолета будут оснащены также модулями пожаротушения или медицинским). Таким образом, Саудовская Аравия стала 21-м заказчиком самолетов C-27J Spartan в мире.

Leonardo впервые представила вариант C-27J MPA на оборонной выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде в феврале 2024 года, из чего можно сделать вывод, что данная модификация изначально разрабатывалась под требования саудовского заказчика. Самолет C-27J MPA выполнен на основе военно-транспортной модификации C-27J NG, но должен быть оснащен поиско-прицельной системой Leonardo ATOS (Airborne Tactical Observation and Surveillance), установленной в мире уже более чем на 60 патрульных самолетов десяти типов. В состав ATOS входит в том числе противолодочное поисковое оборудование, включая магнитометр и радиогидроакустические буи. Под фюзеляжем самолета размещаются РЛС обнаружения надводных целей и круглосуточная электронно-оптическая система. Самолет оснащен развитым бортовым комплексом обороны.

Основное оборудование самолета C-27J MPA установаливается в грузовой кабине на трех быстросъемных поддонах, что позволяет быстро переобрудовать машину для "обычных" транспортных задач. На первом поддоне размещается зона отдыха экипажа, на втором и третьем поддонах - пять тактических консолей системы ATOS с правого борта самолета, а с левого борта находятся камбуз и складское помещение, в котором размещаются радиогидроакустические буи или другое оборудование. В задней части грузовой кабины расположены два поста наблюдателей, а на рампе размещены пусковые установки для маркеров и гидроакустических буев. В зависимости от требований заказчика, комплект для поисково-спасательных работ может сбрасываться либо с рампы, либо через люк.

Под крыльями C-27J MPA имеются шесть внешних подвесок для боевой и полезной нагрузки общим весом до 6000 кг, включая 324-мм противолодочные торпеды MU90 и легкие противокорабельные ракеты MBDA Marte ER, а также подвесные топливные баки. С конфигурацией в виде двух подвесных баков весом по 1000 кг и вооружением суммарно в 2800 кг (четыре подвески по 700 кг) самолет имет заявленную продолжительность полета до 12 часов.