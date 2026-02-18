Войти
Группа Leonardo поставит самолеты C-27J MPA ВМС Саудовской Аравии

Патрульный самолет C-27J MPA
Патрульный самолет C-27J MPA.
ЦАМТО, 17 февраля. Итальянская группа Leonardo 16 февраля объявила, что поставит четыре морских патрульных самолета C-27J MPA Минобороны Саудовской Аравии.

Отмечается, что поставка C-27J MPA обеспечит заказчику возможности борьбы с подводными лодками и надводными кораблями, проведения поисково-спасательных, а также транспортных и десантных операций.

ВМС Саудовской Аравии станут 21-м оператором C-27J в мире. Стоимость продажи не раскрывается. Поставки должны быть выполнены в 2029 году.

Как заявлено, контракт увеличивает количество самолетов C-27J, заказанных пользователями из Саудовской Аравии. Летом 2025 года неназванный покупатель из Королевства уже приобрел два самолета в версии для тушения пожаров, грузоперевозок и медицинской эвакуации.

Контракт с Минобороны Саудовской Аравии также является первой продажей версии C-27J MPA, позволяющей интегрировать системы вооружения для применения на море. Заказ демонстрирует универсальность платформы, которая может применяться для выполнения широкого спектра задач и адаптироваться в соответствии с требованиями заказчика.

По информации Leonardo, C-27J MPA сохраняет все характеристики и возможности платформы C-27J Next Generation, включая современную авионику, системы навигации, связи, идентификации и самообороны. Самолет может применяться в различных метеоусловиях, а также в военное время в условиях высокой угрозы.

Для обеспечения возможности ведения разведки C-27J MPA оснащается специализированным комплексом средств обнаружения, идентификации и сопровождения надводных и подводных целей, находящихся под управлением усовершенствованной тактической системы наблюдения и разведки группы Leonardo (Airborne Tactical Observation and Surveillance system) с возможностью комплексирования потоков данных. Система связи позволяет в режиме реального времени обмениваться данными с пунктами управления и обеспечивает взаимодействие с другими подразделениями, в том числе за пределами прямой видимости (BLOS).

Кроме того, помимо возможности морского патрулирования и разведки, C-27J MPA может нести значительную боевую нагрузку, включая торпеды, противокорабельные ракеты и глубинные бомбы. Благодаря возможности демонтажа консолей системы управления и других компонентов, кабина C-27J MPA может быть легко реконфигурирована для выполнения задач перевозки войск и грузов, десантирования и медицинской эвакуации.

  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Саудовская Аравия
Продукция
C-27J
Компании
Leonardo
