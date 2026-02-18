Войти
Военное обозрение

Британия гарантирует Киеву дальнейшее финансирование в случае продолжения войны

183
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Мира в ближайшее время на Украине можно не ждать, несмотря на идущие переговоры. Как сообщают украинские ресурсы, Зеленский получил гарантии дальнейшего финансирования боевых действий от Великобритании.

ЕС, Германия, Франция и Британия являются главными противниками остановки конфликта, они настаивают на продолжении боевых действий, пытаясь поставить подножку Трампу перед промежуточными выборами. Зеленский колеблется, но давление со стороны Европы нарастает. По имеющимся данным, британский премьер Кир Стармер в ходе Мюнхенской конференции дал «нелегитимному» гарантии дальнейшего финансирования затяжной войны, а также пообещал поставки дальнобойных ракет для ударов вглубь России.

Зеленский получил от Британии гарантии финансирования для затяжной войны, а также Стармер пообещал новые дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.

Сам Зеленский уже в открытую говорит, что мирное соглашение на условиях России и США его не устраивает, поэтому он предпочтет «воевать дальше», вернее, посылать украинцев на убой ради своих европейских спонсоров. Согласно его последним заявлениям, на компромисс по территориям Киев не пойдет, также как и на сокращение армии. А это ключевые требования России, на выполнении которых Москва настаивает.

Так что конфликт продолжится, причем в срыве мирных переговоров Киев и Брюссель обвинят Москву.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.02 05:15
  • 14443
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.02 23:45
  • 0
Комментарий к "НАТО готовится к блокаде гражданского судоходства России с прицелом на Арктику и Балтику (Military Watch Magazine, США)"
  • 17.02 23:11
  • 0
Комментарий к "Украинский эксперт: Западные системы ПВО были разработаны для войны другого типа"
  • 17.02 21:21
  • 492
Претензии к администрации сайта
  • 17.02 18:28
  • 537
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 17.02 18:08
  • 123
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 17.02 17:22
  • 4
В Омском госуниверситете будут готовить юристов для концерна «Уралвагонзавод»
  • 17.02 12:28
  • 1
В описании новейшего украинского лазерного оружия против дронов нашли несостыковки
  • 17.02 11:07
  • 109
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 17.02 06:44
  • 101
МС-21 готовится к первому полету
  • 17.02 06:14
  • 2
Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году
  • 17.02 05:03
  • 0
Комментарий/ответ на "Стр_ах, клевета, ненависть ко всему русскому. Откуда страны Прибалтики черпают свою русофобию?"
  • 17.02 03:02
  • 0
Комментарий к "«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене"
  • 17.02 01:32
  • 1
«Хотите воевать с Россией — на здоровье». Как США дистанцировались от Европы в Мюнхене
  • 16.02 20:31
  • 0
Комментарий к "ФАШИЗМ = СОЦИАЛИЗМ?"