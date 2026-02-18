Источник изображения: topwar.ru

Мира в ближайшее время на Украине можно не ждать, несмотря на идущие переговоры. Как сообщают украинские ресурсы, Зеленский получил гарантии дальнейшего финансирования боевых действий от Великобритании.

ЕС, Германия, Франция и Британия являются главными противниками остановки конфликта, они настаивают на продолжении боевых действий, пытаясь поставить подножку Трампу перед промежуточными выборами. Зеленский колеблется, но давление со стороны Европы нарастает. По имеющимся данным, британский премьер Кир Стармер в ходе Мюнхенской конференции дал «нелегитимному» гарантии дальнейшего финансирования затяжной войны, а также пообещал поставки дальнобойных ракет для ударов вглубь России.

Зеленский получил от Британии гарантии финансирования для затяжной войны, а также Стармер пообещал новые дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.

Сам Зеленский уже в открытую говорит, что мирное соглашение на условиях России и США его не устраивает, поэтому он предпочтет «воевать дальше», вернее, посылать украинцев на убой ради своих европейских спонсоров. Согласно его последним заявлениям, на компромисс по территориям Киев не пойдет, также как и на сокращение армии. А это ключевые требования России, на выполнении которых Москва настаивает.

Так что конфликт продолжится, причем в срыве мирных переговоров Киев и Брюссель обвинят Москву.